Новые тарифы Трампа: американцы платят до $50 за посылки из Китая

Через день после того, как были введены новые тарифы президента США Дональда Трампа на китайский импорт, потребители и малые предприятия уже испытывают давление новых цен.

Передает УНН со ссылкой на Wired.

Исполнительный указ Трампа не только поднял тарифы на китайские товары, но и отменил давнее освобождение от торговли, которое позволяло отправлять небольшие пакеты из Китая в США без уплаты пошлины, если их стоимость была менее 800 долларов. Резкие изменения привели к хаосу в индустрии онлайн-покупок.

«Сейчас я застряла с товарами на 30 000 долларов, которые не могу перевезти через границу, а это основа моего бизнеса», - говорит Лесли Браун, владелица канадской компании по продаже секонд-хенда, которая продает одежду американским покупателям на eBay и Poshmark.

Вчера Браун опубликовала пост в блоге на Medium под названием «Дональд Трамп убьет мой бизнес».

Шардоне Лав, художница из Пенсильвании, говорит, что во вторник она получила текстовое сообщение от DHL с объяснением, что ей нужно заплатить 26,20 долларов импортной пошлины, чтобы получить заказ Shein, который уже стоил ей 267,14 долларов.

Пакет был отправлен из Гуанчжоу, Китай, и прибыл на таможню в Цинциннати во вторник, согласно записям отслеживания DHL.

Заказ Лав был приостановлен на несколько часов, в течение которых она получила сообщение с просьбой оплатить импортную пошлину. В DHL также отметили, что посылку вернут через пять дней, если она откажется это сделать.

Контекст

Начиная со вторника, покупатели, малые предприятия и веб-сайты электронной коммерции теперь должны учитывать 10-процентный дополнительный тариф, а также обычные импортные пошлины, применяемые к различным категориям товаров, а также комиссию за обработку и посредничество.

Но изменения пока не произошли:

Почтовая служба США в среду отменила свое решение приостановить доставку посылок из Китая и Гонконга через день после объявления этого шага.

Почтовая служба не сообщила причин для отмены, но заявила, что будет сотрудничать с таможней и пограничной службой, чтобы ввести процесс взимания новых тарифов из Китая и избежать сбоев в доставке.

Напомним,

USPS приостановила поставки из Китая после того, как вступили в силу дополнительные тарифы.

Почтовая служба США (USPS) объявила, что «временно» прекратит принимать посылки из Китая и Гонконга «до дальнейшего уведомления», поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином усиливается.

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