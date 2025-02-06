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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена биткоина упала до $97,7 тысячи: что происходит на крипторынке

Киев  •  УНН

 • 4822 просмотра

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Биткоин снизился до $97,7 тыс. из-за торговой напряженности между США и Китаем. MicroStrategy зафиксировала четвертый квартальный убыток подряд, но продолжает наращивать криптоактивы.

В четверг биткоин оставался в основном стабильным, поскольку аппетит к риску оставался подавленным на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем, в то время как MicroStrategy, крупнейший корпоративный владелец биткоина, зафиксировал четвертый подряд квартальный убыток. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Биткоин на 05:35 по Гринвичу подешевел на 0,3%, остановившись на отметке $97 742,7. Рынок криптовалют испытывает давление из-за эскалации торговой напряженности между США и Китаем.

Новые тарифы Трампа: американцы платят до $50 за посылки из Китая06.02.25, 10:20 • 9213 просмотров

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о 10%-ной пошлине на китайский импорт, обосновывая это вопросами национальной безопасности. В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американские товары, среди которых сжиженный газ, уголь, сырая нефть и сельскохозяйственная техника. Это усилило опасения относительно длительной торговой войны и побудило инвесторов обращаться к активам-убежищам.

Дополнительное давление на рынок вызвали беспокойство относительно инфляции, вызванной пошлинами, что может повлиять на ликвидность. Между тем компания MicroStrategy Incorporated, которая недавно сменила название на Strategy, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале в $670,8 млн, тогда как в прошлом году компания имела прибыль в $89,1 млн. Это уже четвертый подряд квартал с убытками.

Цена на золото снова обновила исторический максимум05.02.25, 15:32 • 24465 просмотров

Несмотря на финансовые потери, Strategy продолжает наращивать свои биткоин-авуары. За квартал компания приобрела 218 887 биткоинов на сумму $20,5 млрд, доведя свой общий запас до 471 107 биткоинов стоимостью $45,6 млрд. Основной причиной убытков стало обесценивание биткоин-активов на $1,01 млрд. Однако с 2025 года новые правила бухгалтерского учета позволят учитывать реальную рыночную стоимость криптовалюты, что может улучшить финансовые показатели.

Компания продолжает придерживаться своей стратегии, сосредоточенной на биткоине, и планирует привлечь $42 млрд через выпуск акций и долговых обязательств в течение трех лет. На фоне этих новостей акции MicroStrategy упали на 3,3% в среду, а после закрытия торгов снизились еще на 1,4%.

Крипторынок в целом демонстрировал отрицательную динамику, отражая повышенную осторожность инвесторов в отношении спекулятивных активов. Однако Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, наоборот, подорожала на 1,7% до $2 833,5.

XRP потерял 4% и упал до $2,4367. Solana снизилась на 2,1%, Polygon - на 1,4%, а Cardano - на 0,4%. Среди мемных криптовалют Dogecoin потерял почти 2%.

Напомним 

5 февраля биткоин продолжил снижаться, не сумев удержаться выше ключевого уровня $100 тысяч, поскольку обострение торговой напряженности между США и Китаем сохраняет осторожность среди инвесторов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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