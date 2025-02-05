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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена на золото снова обновила исторический максимум

Цена на золото снова обновила исторический максимум

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

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Цена золота достигла рекордных $2870 за унцию из-за массовых закупок центробанками и геополитических рисков. Рост на 10% с начала года стал самым быстрым темпом с 1980 года.

Цена золота выросла до исторического максимума, превысив 2 870 долларов за унцию, что стало следствием активных закупок центральными банками, опасений относительно инфляции и геополитических рисков, передает УНН со ссылкой на Euro News.

По данным СМИ, дополнительный импульс росту цен на золото придали торговые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, что способствовало усилению спроса на активы-убежища.

Биткоин теряет позиции: цена снизилась до $97,6 тысяч на фоне геополитической напряженности05.02.25, 09:56 • 20581 просмотр

Золото демонстрирует стремительный рост, превысив на 10% показатели начала года - такие темпы не наблюдались с 1980 года. Это вызывает дискуссии среди инвесторов относительно возможного начала новой «золотой эры». Центральные банки наращивают резервы, а обострение геополитической ситуации лишь усиливает интерес к драгоценному металлу.

В среду утром на европейских торгах цена на золото продолжила рост, превысив 2 870 долларов (2 780 евро) за унцию. Инвесторы, в том числе центральные банки, активно скупают слитки на фоне экономической неопределенности. На этот раз рост цены на золото обусловлен не только традиционными факторами, такими как ослабление доллара США или снижение доходности облигаций, но и более фундаментальными структурными изменениями.

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны04.02.25, 17:16 • 115445 просмотров

Макростратег Crescat Capital Отавио Коста отмечает, что мир в реальном времени наблюдает исторический урок о роли золота. По его словам, нынешний рост цены объясняется комплексом макроэкономических факторов, напоминающих экономические кризисы прошлого. В частности, рекордный уровень государственного долга повторяет ситуацию 1940-х годов, тогда как инфляционное давление напоминает вызовы 1970-х. Параллельно экстремальные оценки активов на фондовых рынках вызывают ассоциации с финансовыми пузырями 1920-х и 1990-х годов.

Учитывая увеличение бюджетного дефицита США, оживление производства и процессы деглобализации в странах G7, золото все чаще рассматривается как инструмент защиты от финансовой нестабильности. Ключевым драйвером нынешнего ралли является беспрецедентный уровень покупки золота центральными банками. По данным Всемирного совета по золоту, в 2024 году они приобрели более 1 000 тонн драгоценного металла - третий год подряд. При этом в четвертом квартале темпы закупок выросли до 333 тонн.

Глобальные золотые резервы удвоились за последнее десятилетие, и эта тенденция, вероятно, сохранится из-за беспокойства относительно фискальной устойчивости и геополитических рисков США. Каллум Томас, руководитель отдела исследований Topdown Charts, подчеркивает, что центральные банки переориентируют свои резервы на золото на фоне растущих финансовых угроз.

Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg01.02.25, 11:19 • 56779 просмотров

Goldman Sachs прогнозирует дальнейший рост спроса на золото, в частности из-за решения о замораживании активов центрального банка России в 2022 году. Это повлекло пятикратное увеличение спроса на облигации мировых центральных банков на лондонском внебиржевом рынке, что свидетельствует о росте опасений относительно потенциальных финансовых ограничений.

Goldman Sachs сохраняет оптимистичный прогноз по золоту, называя длинные позиции в этом активе «торговлей с самым высоким уровнем доверия» среди сырьевых товаров.

Аналитик банка Саманта Дарт считает, что золото будет оставаться эффективным инструментом хеджирования от рисков, в частности эскалации торговых войн, перебоев в поставках нефти и долговых кризисов.

Какие страны имеют наибольшие запасы золота: инфографика30.10.24, 14:11 • 17749 просмотров

Торговая политика также способствует росту спроса на золото. Администрация Трампа ввела 10% пошлину на импорт товаров из Китая, которая вступила в силу 4 февраля. В ответ Китай ввел контрмеры, включая пошлины на американские товары, ограничения на экспорт стратегических минералов и антимонопольные расследования. Экономист Goldman Sachs Ян Гатциус прогнозирует дальнейшую эскалацию торгового напряжения, в частности повышение тарифов на китайский импорт еще на 20% и введение новых пошлин на европейские автомобили.

Напомним 

На прошлой неделе цены на золото выросли на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
bitkoinБиткойн
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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