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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Ночью оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о взрывах в Евпатории, Ялте, Феодосии и других городах, предварительно, ПВО сбила более 10 целей.

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

Жители временно оккупированного украинского Крыма рассказывают о массовой ночной атаке БПЛА на полуостров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Детали

Отмечается, что крымчане сообщают о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Предварительно, уже сбито более десятка воздушных целей.

После полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. Предварительно, каких-либо пожаров и последствий на земле пока не зафиксировано. Официальной информации пока не было

- говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее минобороны рф сообщало, что вечером четверга дежурными средствами ПВО было уничтожено 5 дронов над Крымом.

Напомним

9 апреля министерство обороны страны-агрессора заявило о сбитии 158 украинских беспилотников, которые якобы были нацелены на десятки российских регионов и временно оккупированный Крым. Больше всего БПЛА было сбито в краснодарском крае и ростовской области – 67 и 29 соответственно.

россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС25.04.25, 05:03 • 436 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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