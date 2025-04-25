В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

Жители временно оккупированного украинского Крыма рассказывают о массовой ночной атаке БПЛА на полуостров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Детали

Отмечается, что крымчане сообщают о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Предварительно, уже сбито более десятка воздушных целей.

После полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. Предварительно, каких-либо пожаров и последствий на земле пока не зафиксировано. Официальной информации пока не было - говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее минобороны рф сообщало, что вечером четверга дежурными средствами ПВО было уничтожено 5 дронов над Крымом.

Напомним

9 апреля министерство обороны страны-агрессора заявило о сбитии 158 украинских беспилотников, которые якобы были нацелены на десятки российских регионов и временно оккупированный Крым. Больше всего БПЛА было сбито в краснодарском крае и ростовской области – 67 и 29 соответственно.

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