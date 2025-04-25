У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

Мешканці тимчасово окупованого українського Криму розповідають про масову нічну атаку БпЛА на півострів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.

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Зазначається, що кримчани повідомляють про численні вибухи та звуки роботи ППО. Попередньо, вже збито понад десяток повітряних цілей.

Після опівночі у різний час гучні вибухи були чутні в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисараю та міста Саки. Попередньо, якихось пожеж та наслідків на землі поки що не зафіксовано. Офіційної інформації наразі не було - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що раніше міноборони рф повідомляло, що ввечері четверга черговими засобами ППО було знищено 5 дронів над Кримом.

Нагадаємо

9 квітня міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття 158 українських безпілотників, які нібито були націлені на десятки російських регіонів та тимчасово окупований Крим. Найбільше БпЛА було збито в краснодарському краї та ростовській області – 67 та 29 відповідно.

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