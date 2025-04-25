У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 16651 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 48263 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 55179 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 72656 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

23 квітня, 17:58 • 167300 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 181598 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 256847 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 111222 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 202663 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 62457 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
73%
746 мм
Популярнi новини

У МЗС та дипустановах України по всьому світу приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару рф по Києву

24 квітня, 17:49 • 10368 перегляди

ВАКС взяв під варту ексголову ДФС Насірова із заставою у 40 млн грн

24 квітня, 18:02 • 6438 перегляди

Удар по Костянтинівці: 12-річна дівчинка загинула, тікаючи в укриття

24 квітня, 18:34 • 13003 перегляди

Британія може скасувати плани відправки військ в Україну - The Times

24 квітня, 19:18 • 5304 перегляди

У Києві тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару: деталі

24 квітня, 20:19 • 5580 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 88790 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 256849 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 149023 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 202665 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 153163 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Сіріл Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Південна Африка

Франція

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 23249 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 31747 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 64402 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 94555 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 59465 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

The New York Times

9K720 Iskander

КАБ-250

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

Київ • УНН

 • 5410 перегляди

Вночі окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Євпаторії, Ялті, Феодосії та інших містах, попередньо, ППО збила понад 10 цілей.

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

Мешканці тимчасово окупованого українського Криму розповідають про масову нічну атаку БпЛА на півострів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.

Деталі

Зазначається, що кримчани повідомляють про численні вибухи та звуки роботи ППО. Попередньо, вже збито понад десяток повітряних цілей.

Після опівночі у різний час гучні вибухи були чутні в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисараю та міста Саки. Попередньо, якихось пожеж та наслідків на землі поки що не зафіксовано. Офіційної інформації наразі не було

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що раніше міноборони рф повідомляло, що ввечері четверга черговими засобами ППО було знищено 5 дронів над Кримом.

Нагадаємо

9 квітня міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття 158 українських безпілотників, які нібито були націлені на десятки російських регіонів та тимчасово окупований Крим. Найбільше БпЛА було збито в краснодарському краї та ростовській області – 67 та 29 відповідно.

росія планує призвати 2500 кримчан до своєї армії у весняну кампанію-2025 - ЦНС25.04.25, 05:03 • 1082 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Феодосія
Ялта
Крим
Brent
$66.76
Bitcoin
$92,993.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,359.55
Ethereum
$1,744.48