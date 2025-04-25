У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках
Київ • УНН
Вночі окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Євпаторії, Ялті, Феодосії та інших містах, попередньо, ППО збила понад 10 цілей.
Мешканці тимчасово окупованого українського Криму розповідають про масову нічну атаку БпЛА на півострів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.
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Зазначається, що кримчани повідомляють про численні вибухи та звуки роботи ППО. Попередньо, вже збито понад десяток повітряних цілей.
Після опівночі у різний час гучні вибухи були чутні в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисараю та міста Саки. Попередньо, якихось пожеж та наслідків на землі поки що не зафіксовано. Офіційної інформації наразі не було
Також вказується, що раніше міноборони рф повідомляло, що ввечері четверга черговими засобами ППО було знищено 5 дронів над Кримом.
Нагадаємо
9 квітня міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття 158 українських безпілотників, які нібито були націлені на десятки російських регіонів та тимчасово окупований Крим. Найбільше БпЛА було збито в краснодарському краї та ростовській області – 67 та 29 відповідно.
росія планує призвати 2500 кримчан до своєї армії у весняну кампанію-2025 - ЦНС25.04.25, 05:03 • 1082 перегляди