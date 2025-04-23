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НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Киев • УНН

 • 10015 просмотра

В деле "НАБУгейт" адвокаты требуют от НАБУ замены группы детективов из-за многочисленных нарушений и пиара вместо профессиональной работы. Открыто уголовное производство ГБР.

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Адвокаты по делу "НАБУгейт" выступили с заявлением, в котором не просто критикуют действия детективов НАБУ, а указывают на их профессиональную несостоятельность вести расследование в рамках закона. Защитники обратились к директору НАБУ Семену Кривоносу с требованием сменить действующую следственную группу детективов из-за многочисленных процессуальных нарушений и привлечь специалистов, которые "способны различать оперативную деятельность и пиаршоу", — сообщает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

Нам нужны не детективы из драмкружка, а реальные оппоненты в рамках правового процесса. Пока же видим только самодеятельность: прослушивание, вбросы в медиа и попытки компенсировать нехватку доказательств и отсутствие подследственности громкими заголовками

— комментируют адвокаты.

По их словам, уголовное производство против них было начато после незаконной установки прослушивания в офисе, где адвокаты обсуждали стратегию защиты с клиентами — подзащитными по делам НАБУ. Дальнейшие действия детективов, как отмечают защитники, не только сопровождаются грубыми нарушениями, но и указывают на сознательное манипулирование общественным мнением.

В заявлении, в частности, говорится о том, что доступ к материалам дела детективы блокируют умышленно, ссылаясь на риск "негативного имиджа" НАБУ. Так, по словам адвокатов, в судебном заседании детектив Ярослав Воронижский прямо заявил, что раскрытие материалов может повредить репутации бюро.

"…медийностью этого уголовного производства детективы НАБУ прикрываются, запрещая суду предоставить стороне защиты копии материалов дела (в частности, видеозаписи обысков у подозреваемых) ввиду якобы возможного "причинения негативного имиджа" НАБУ", — говорится в заявлении.

Адвокаты также напомнили, что по факту незаконных обысков в адвокатском офисе и превышения полномочий Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против детективов НАБУ по ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 и ч. 2 ст. 397 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению шесть заявлений адвокатов, связанных с этим производством.

Сторона защиты отмечает:

• дело сопровождается закрытыми судебными решениями, которые не публикуются, но становятся доступными отдельным журналистам;

• адвокатов не допускают к материалам, ссылаясь на тайну следствия, что делает невозможным процесс состязательности;

• публикации в СМИ содержат сведения, которые есть в распоряжении исключительно следственной группы детективов;

• одни и те же "понятые" появляются в различных процессуальных действиях НАБУ.

В связи с этим адвокаты требуют:

• устранить действующую группу детективов;

• провести служебное расследование в отношении их действий;

• переформатировать расследование в сторону реальной, а не симулятивной доказательной работы.

Напомним

Дело "НАБУгейт" развернулось на фоне конфликта между НАБУ и группой адвокатов, которых обвиняют в несанкционированном доступе к Единому государственному реестру судебных решений. Адвокаты, в свою очередь, заявляют, что детективы НАБУ незаконно осуществляли прослушивание их офиса, что нарушает гарантии адвокатской деятельности. Устройства для прослушивания были установлены в адвокатском офисе, где велись конфиденциальные переговоры с клиентами, которые являются фигурантами дел НАБУ. 

Кроме того, защитники отмечают, что НАБУ расследует дело, которое не входит в их подследственность (ст. 376-1 УКУ), и распространяет в медиа недостоверную информацию, чтобы придать искусственную "масштабность" делу, которое не содержит признаков коррупции, убытков государству или участия высокопоставленных чиновников. По информации источников, в НАБУ кулуарно признают, что имеют дело с "самыми влиятельными адвокатами страны".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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