НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Адвокати у справі "НАБУгейт" виступили із заявою, в якій не просто критикують дії детективів НАБУ, а вказують на їхню професійну неспроможність вести розслідування у межах закону. Захисники звернулися до директора НАБУ Семена Кривоноса з вимогою змінити чинну слідчу групу детективів через численні процесуальні порушення та залучити фахівців, які "здатні розрізняти оперативну діяльність і піаршоу", — повідомляє УНН з посиланням на відповідну заяву.

Нам потрібні не детективи з драмгуртка, а реальні опоненти в межах правового процесу. Наразі ж бачимо лише самодіяльність: прослуховування, вкиди в медіа і спроби компенсувати брак доказів та відсутність підслідності гучними заголовками — коментують адвокати.

За їхніми словами, кримінальне провадження проти них було розпочате після незаконного встановлення прослуховування в офісі, де адвокати обговорювали стратегію захисту з клієнтами — підзахисними у справах НАБУ. Подальші дії детективів, як зазначають захисники, не лише супроводжуються грубими порушеннями, а й вказують на свідоме маніпулювання громадською думкою.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що доступ до матеріалів справи детективи блокують навмисно, посилаючись на ризик "негативного іміджу" НАБУ. Так, за словами адвокатів, у судовому засіданні детектив Ярослав Вороніжський прямо заявив, що розкриття матеріалів може зашкодити репутації бюро.

"…медійністю цього кримінального провадження детективи НАБУ прикриваються, забороняючи суду надати стороні захисту копії матеріалів справи (зокрема, відеозаписи обшуків у підозрюваних) з огляду на нібито можливе "зазнання негативного іміджу" НАБУ", — йдеться в заяві.

Адвокати також нагадали, що за фактом незаконних обшуків в адвокатському офісі та перевищення повноважень Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти детективів НАБУ за ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 397 Кримінального кодексу України. Крім того, Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду шість заяв адвокатів, пов’язаних із цим провадженням.

Сторона захисту наголошує:

• справа супроводжується закритими судовими рішеннями, які не публікуються, але стають доступними окремим журналістам;

• адвокатів не допускають до матеріалів, посилаючись на таємницю слідства, що унеможливлює процес змагальності;

• публікації в ЗМІ містять відомості, які є у розпорядженні виключно слідчої групи детективів;

• одні й ті самі "поняті" з’являються у різних процесуальних діях НАБУ.

У зв’язку з цим адвокати вимагають:

• усунути діючу групу детективів;

• провести службове розслідування щодо їхніх дій;

• переформатувати розслідування у бік реальної, а не симулятивної доказової роботи.

Нагадаємо

Справа "НАБУгейт" розгорнулася на тлі конфлікту між НАБУ та групою адвокатів, яких звинувачують у несанкціонованому доступі до Єдиного державного реєстру судових рішень. Адвокати, у свою чергу, заявляють, що детективи НАБУ незаконно здійснювали прослуховування їх офісу, що порушує гарантії адвокатської діяльності. Пристрої для прослуховування були встановлені в адвокатському офісі, де велися конфіденційні переговори з клієнтами, які є фігурантами справ НАБУ.

Крім того, захисники наголошують, що НАБУ розслідує справу, яка не входить до їхньої підслідності (ст. 376-1 ККУ), і розповсюджує в медіа недостовірну інформацію, щоб надати штучну "масштабність" справі, яка не містить ознак корупції, збитків державі чи участі високопосадовців. За інформацією джерел, у НАБУ кулуарно визнають, що мають справу з "найвпливовішими адвокатами країни".