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“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

Киев • УНН

 • 11469 просмотра

В Киеве прошла «национальная консультация» по фармрынку без фармацевтов. Решения готовились заранее.

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

Если вы думали, что в аптечной реформе должно участвовать фармацевтическое сообщество – то зря. В Украине, как оказалось, можно провести национальную консультацию по аптекам без единого аптекаря, зато с экспертами по изучению преступности, любителями видео о "белочке" и депутатом, которому, кажется, было что скрывать больше, чем сказать, и представителем завода-производителя лекарств "Дарница", пишет УНН.

Краткое Preview

Так называемая "национальная консультация" по обеспечению качества и доступности лекарственных средств для пациентов прошла в Киеве в среду. Ответственность за организацию этого мероприятия долго не брал на себя ни один из участников, однако впоследствии ее разделили научные учреждения, не имеющие никакого отношения к работе фармацевтического рынка – Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности и Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса.

Несколько высокопоставленных экспертов в сфере интеллектуального права и криминалистики, вместе с представителями общественных организаций, в том числе представляющих производителей лекарств, решили обсудить судьбу аптек и "наработать" дорожную карту изменений в законодательство в сфере аптечной деятельности. 

Интересно, что на этом мероприятии не было ни одного представителя аптек или аптечных ассоциаций, как и, собственно, заявленного к участию заместителя министра здравоохранения Эдема Адаманова. Из тех, кто хоть как-то причастен к тематике работы фармацевтического ритейла, был разве что член Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве. 

Следует отметить, что НАБУ обвиняет Кузьминых в получении 558 тыс. грн взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. То есть, как утверждает следствие, нардеп уже имеет определенный опыт отстаивания интересов игроков рынка. 

Следствие ведут модераторы

В начале этой клоунады с привкусом денег модератор от НАПрН Украины Наталья Гуторова зачитала обращение народного депутата Украины к участникам о том, что общественность сомневается, соответствует ли тема мероприятия экспертным знаниям заявленных спикеров. 

Организатор попыталась оправдаться, однако ее аргументация была непонятной, и это не удивляет, поскольку, например, в официальной биографии  Гуторовой нет ни одного упоминания о фармацевтическом рынке или сфере здравоохранения в Украине. Ее научные работы сосредоточены на таких темах, как "Совершение преступления организованной группой лиц" и "Проблемы уголовно-правовой охраны государственных финансов Украины". Хотя эти вопросы могут иметь общие черты с проблемами управления, следует отметить, что они не имеют никакого отношения к фармацевтической сфере. Возможно, именно опыт изучения преступлений, совершенных организованными группами, и помог организаторам в проведении нацконсультации?

Кстати, сама Гуторова во время так называемых "консультаций" несколько раз подчеркнула, что раньше была следователем в полиции.

Полуобнаженные женщины и белочка

Анализировать европейский опыт заявленной тематики организаторы ответственно поручили профессору Виталию Пашкову, который в 2018 году был автором законопроекта о запрете аптечных сетей. То есть его "любовь" к аптекам тянется более 7 лет и, очевидно, как настоящий фанат своего дела, профессор годами бережно наполняет свой домашний архив рекламными видео аптечных сетей. Только вот обновлять его свежими материалами, кажется, забывает. Пашков в своей презентации застрял в 2013-2018 годах, а поскольку большинство аналитической информации касалось периода около десятилетней давности, то говорить об актуальности обнародованной им информации не представляется возможным. Автор почему-то забыл, что в стране уже более трех лет идет полномасштабная война и условия работы фармацевтического рынка, мягко говоря, изменились. 

Изюминкой доклада Пашкова стали креативные рекламные видеоролики о "трахтибидоха" и "белочке", которые крутили по телевидению в том же 2018-м. Профессор при этом отметил, что лично знает кто, где, как и когда снимал такой контент, что очевидно очень резонирует с темой выступления о европейском опыте регулирования в сфере аптечной деятельности.

Стоит заметить, что его выступление свелось к тому, что аптеки должны быть исключительно семейным бизнесом, что также немного странно выглядит в реалиях сегодняшнего дня.

Не менее "содержательным" стал доклад трижды судимого за кражи Дмитрия Шерембея, который до сих пор позиционировал себя как общественный деятель, защитник прав пациентов с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, а ныне активно заинтересовался работой аптек. 

Интересно, что сейчас потребности в медикаментозном обеспечении пациентов больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом полностью покрывает Программа медицинских гарантий по пакету медицинской помощи "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией". Почему интересы Дмитрия Шерембея внезапно переключились на аптеки и в чем была его цель участия в "консультации" доподлинно не известно.

Приятно, что присоединиться к этому незаурядному событию смог и нардеп Сергей Кузьминых. Он смог отложить все другие актуальные рабочие вопросы, в том числе и предъявленные правоохранительными органами ему обвинения во взяточничестве, и сконцентрироваться на обсуждении маркетинговых договоров в сфере фармацевтики.

Кстати, вопросом урегулирования работы маркетинга на фармрынке сейчас занимается рабочая группа во главе с заместителем главы Офиса Президента Ирина Верещук. Несмотря на это красной нитью встречи уважаемого сообщества стал один единственный тезис – запрет маркетинга. Является ли это основой обеспечения качества и доступности лекарственных средств для пациентов? Вопросов после национальной консультации  осталось больше, чем ответов.

Ловкость рук и никакого мошенничества

А дальше состоялась интересная заключительная часть. Следите за руками:

Шаг 1: Ни один из спикеров во время выступления не высказал ни одного тезиса, за которые в итоге участники голосовали для внесения в резолюцию.

Шаг 2: Основные мысли для резолюции, которая полностью касалась деятельности аптек, надиктовал директор по взаимодействию с органами государственной власти ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Константин Ващенко, который присутствовал на мероприятии. Поэтому фактически решения, которые принимались, были заранее подготовлены "Дарницей".

Шаг 3: За принятие, очевидно, заблаговременно подготовленных положений резолюции голосовали 12 из более 20 заявленных участников  консультации.

Вероятнее всего, следующим шагом станет представление на всеобщее обозрение этого документа, как легитимного, и попытки придать ему определенный вес. 

Текст документа, "разработанного" во время мероприятия, которое выглядело скорее балаганом, чем консультации, решили доработать за закрытыми дверями. И он уже опубликован, а лояльные к некоторым фармпроизводителям СМИ подают этот документ как наработки Правительства вместе с общественностью. Интересно, а премьер-министр Денис Шмыгаль знает, что Правительство организовало такой балаган?

Кроме того, хочется надеяться, что не вся система Национальной академии правовых наук Украины придерживается таких стандартов профессиональной деятельности. Но конкретно в этом случае кажется, что вероятно, уважаемые в своих сферах ученые, решили подыграть кому-то, кто хотел прикрыться их именами для проталкивания собственных интересов. На соответствующий вывод наталкивает присутствие на мероприятии только одного производителя лекарств - завода "Дарница". А когда "банкет оплачен", то уже какая разница специалист ты уголовного права или фармацевтического? 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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