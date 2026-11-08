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Financial Times

8 ноября в Украине без осадков, на западе туман

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

В большинстве регионов Украины 8 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем до 6° тепла, на Закарпатье до 10°.

8 ноября в Украине без осадков, на западе туман

В воскресенье, 8 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадки не ожидаются, в западных областях утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура днём 1–6° тепла, в Закарпатье до 10°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура 0–6°.

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Вадим Хлюдзинский

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