8 ноября в Украине без осадков, на западе туман

В воскресенье, 8 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадки не ожидаются, в западных областях утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура днём 1–6° тепла, в Закарпатье до 10° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура 0–6°.

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