8 листопада в Україні без опадів, на заході туман
Київ • УНН
У більшості регіонів України 8 листопада буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вдень до 6° тепла, на Закарпатті до 10°.
У неділю, 8 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, опадів не очікується, в західних областях вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 0-6°.
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