8 листопада в Україні без опадів, на заході туман

У неділю, 8 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, опадів не очікується, в західних областях вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 0-6°.

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