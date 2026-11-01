Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины

Первая неделя ноября обещает быть насыщенной политическими событиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. В то же время благоприятные астрологические аспекты будут открывать возможности для международных договорённостей, восстановления партнёрства и позитивных изменений, однако не обойдётся и без напряжённых моментов. Подробнее о том, чего ожидать от звёзд в период с 26 октября по 8 ноября, специально для УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, на этой неделе произойдут следующие астрологические события:

Ретроградные Меркурий и Венера;

Прогноз для Украины: возможности международной поддержки, возвращение к старым договорённостям и самые напряжённые дни недели;

2–3 ноября: громкие заявления мировых лидеров, политическая активность и выборы в США;

4 ноября: соединение ретроградного Меркурия с Солнцем — сложный период для переговоров и взаимопонимания;

5–6 ноября: неожиданные дипломатические инициативы и возможности для позитивных изменений;

7 ноября: благоприятный день для семьи, любви и приятного общения;

8 ноября: эмоциональное напряжение накануне новолуния в Скорпионе.

А теперь рассмотрим главные астрологические события недели подробнее и выясним, на что стоит обратить особое внимание.

Ретроградные Меркурий и Венера

По словам Ксении Базиленко, в течение недели Меркурий продолжит ретроградное движение в Скорпионе, а Венера в Весах. Это период возвращения к незавершённым делам, пересмотра предыдущих договорённостей и переосмысления отношений.

Стоит быть внимательнее к финансовым вопросам, документам, переговорам и личным взаимоотношениям. Не спешите принимать важные решения, особенно под влиянием эмоций. В то же время ретроградность даёт возможность исправить старые ошибки и вернуться к перспективным идеям, которые ранее не удалось реализовать - говорит эксперт.

Что предвещают звёзды для Украины

По мнению астролога, для Украины первая неделя ноября может оказаться важной в вопросах международного сотрудничества. В частности, по её словам, в гороскопе страны транзитный Юпитер во Льве приближается к соединению с натальными Юпитером и Меркурием, расположенными в сфере партнёрских отношений. В то же время ретроградная Венера в Весах формирует с ними гармоничный аспект. В мунданной астрологии такая конфигурация символически связана с международными переговорами, союзами и поддержкой партнёров.

Возможно возвращение к ранее достигнутым договорённостям, возобновление обсуждения финансовой, дипломатической или иной помощи Украине. Особенно интересно, что эти аспекты активизируются на фоне важных политических событий в США. Украинский вопрос может вновь оказаться в центре международного внимания - отметила Ксения Базиленко.

В то же время, по мнению эксперта, эта неделя будет иметь и напряжённые моменты. В частности, в ночь с понедельника на вторник, 2–3 ноября, в астрологическом прогнозе сформируется напряжённая планетарная конфигурация.

Ещё одним сложным периодом могут стать выходные, особенно воскресенье, 8 ноября. Напряжённое взаимодействие Марса с натальной Луной Украины, которая в мунданной астрологии символизирует народ, может указывать на усиление общественного недовольства, эмоционального напряжения и острую реакцию на события. Эти астрологические показатели не являются достоверным способом предсказания конкретных угроз, поэтому в вопросах безопасности необходимо ориентироваться на официальные предупреждения и сигналы воздушной тревоги - говорит Ксения Базиленко.

В то же время она подчеркнула, что благоприятные аспекты Венеры и Юпитера оставляют основания для осторожного оптимизма в отношении международных контактов и возможного восстановления партнёрских договорённостей.

Кроме того, астролог добавила, что начало недели, в частности 2–3 ноября, привлекает внимание скоплением планет во Льве. Луна последовательно соединится с Марсом и Юпитером, активизируя темы власти, политических амбиций и международного авторитета.

В мунданной астрологии такая конфигурация символизирует повышенную активность мировых лидеров, яркие публичные выступления, резонансные заявления и эмоциональную реакцию общества. Особенно интересно, что 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, которые станут одним из главных политических событий недели. В то же время гармоничный аспект ретроградной Венеры к Юпитеру создает благоприятный астрологический фон для дипломатических инициатив, возвращения к прежним договоренностям и поиска компромиссов - подчеркнула экспертка.

В то же время 4 ноября, по ее словам, — сложный день для общения и переговоров.

Одним из важнейших событий недели станет точное соединение ретроградного Меркурия с Солнцем в Скорпионе. В традиционной астрологии близкое приближение Меркурия к Солнцу называют сожжением планеты. Этот период связывают с трудностями в общении, недопониманием, ошибками и обострением конфликтов — говорит экспертка.

Особенно осторожными стоит быть 3–5 ноября.

Резкие высказывания, необдуманные обвинения и нежелание слышать собеседника могут привести к серьезным спорам. Внимательнее проверяйте документы, сообщения и финансовые договоренности, будьте осторожны в дороге. Интересно, что именно 4 ноября формируется гармоничный аспект Венеры и Юпитера. Следовательно, возможности для конструктивных решений будут существовать, но достичь взаимопонимания может быть непросто — отметила астрологиня.

Тем не менее, по ее словам, уже 5–6 ноября появятся возможности для позитивных изменений. В частности, во второй половине недели Луна в Весах активизирует гармоничную конфигурацию Урана, Нептуна и Плутона — планет, которые в мунданной астрологии символизируют масштабные исторические процессы и общественные преобразования.

Это может указывать на появление неожиданных дипломатических инициатив, новых идей международного сотрудничества и попыток найти выход из давних конфликтов. В то же время напряженный аспект Луны к Нептуну предостерегает от чрезмерных ожиданий. Не все привлекательные предложения обязательно получат практическое продолжение — отметила Базиленко.

Чего ожидать на выходных

7 ноября, по мнению экспертки, будет идеальным днем гармонии и семейного уюта.

Суббота может стать одним из самых приятных дней недели. Луна в Весах соединится с Венерой, а гармоничные аспекты к Марсу и Юпитеру усилят символику радости, доброжелательности и взаимной поддержки. Это прекрасное время для семейного отдыха, общения с близкими, романтических моментов и приятных домашних дел. Можно устроить семейный обед, встретиться с друзьями или возродить добрые традиции — говорит Базиленко.

Она также добавила, что ретроградная Венера также может напомнить о людях из прошлого или создать благоприятную атмосферу для примирения. В то же время 8 ноября, согласно прогнозу астрологини, будет наблюдаться эмоциональное напряжение перед новолунием.

В воскресенье Луна перейдет в Скорпион и сформирует напряженный аспект с Плутоном. В астрологической традиции такая конфигурация связана с усилением эмоций, подозрительностью, внутренним беспокойством и обострением противоречий. Кроме того, мы будем приближаться к новолунию в Скорпионе, которое состоится 9 ноября около 9 утра по киевскому времени. Поэтому воскресенье лучше провести спокойно, без лишних конфликтов, выяснения отношений и важных решений. Уделите время отдыху, домашним делам и восстановлению сил — говорит астрологиня.

Главный совет недели от Ксении Базиленко

Первая неделя ноября объединит возможности для позитивных изменений с испытаниями в сфере общения и взаимопонимания. Не спешите с важными решениями, внимательно относитесь к информации и не позволяйте эмоциям управлять вашими поступками. Возвращайтесь к незавершенным делам, ищите компромиссы и берегите отношения с близкими. Даже в непростые периоды можно найти новые возможности, если действовать рассудительно, сохранять внутреннее равновесие и уметь слышать друг друга.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2–8 ноября 2026 года. Первая неделя ноября принесёт немало интересных возможностей, неожиданных встреч и важных решений. Ретроградные Меркурий в Скорпионе и Венера в Весах будут напоминать о незавершённых делах, старых договорённостях и людях из прошлого. Особого внимания заслуживает 4 ноября, когда ретроградный Меркурий соединится с Солнцем. В традиционной астрологии этот период связывают с трудностями в общении, недопониманием и необходимостью внимательнее относиться к информации. В то же время неделя будет открывать возможности для примирения, восстановления партнёрства и позитивных изменений. А в конце недели, накануне новолуния в Скорпионе, стоит уделить больше внимания отдыху и внутреннему равновесию — резюмировала астролог.

Гороскоп для всех знаков на 2–8 ноября

Овен

Для Овнов неделя может стать временем важных финансовых решений, пересмотра совместных обязательств и переосмысления вопросов доверия. На первый план выйдут вопросы совместного имущества, кредитов, долгов, налогов и финансовых договорённостей. Возможно, придётся вернуться к вопросу, который вы уже считали решённым, или пересмотреть условия сотрудничества. Особенно внимательными стоит быть в середине недели. Не спешите подписывать сложные финансовые документы, брать новые кредиты или соглашаться на сомнительные предложения. В то же время первая половина недели может принести приятные события в сфере любви, творчества и отношений с детьми. Возможно примирение, возобновление романтических чувств или возвращение к увлечению, которое когда-то приносило радость.

Совет недели: не рискуйте общими деньгами и не позволяйте финансовым спорам разрушать отношения. Найдите время для любви, творчества и близких людей.

Телец

Для Тельцов главной темой по-прежнему останутся партнёрские отношения, но на этой неделе особое значение приобретёт умение договариваться. Возможно возвращение к старым разговорам с любимым человеком, бывшими партнёрами или деловыми компаньонами. Не исключено, что кто-то из прошлого снова появится в вашей жизни с предложением возобновить общение или сотрудничество. Однако середина недели не слишком благоприятна для выяснения отношений. Даже искреннее желание объяснить свою позицию может столкнуться с непониманием. Вместо этого появится возможность улучшить домашнюю атмосферу, вернуться к приятным семейным традициям или решить бытовой вопрос, который давно откладывали. Особенно полезными могут стать спокойные разговоры с родными и совместные домашние дела.

Совет недели: не пытайтесь любой ценой доказать свою правоту. Иногда для сохранения важных отношений достаточно внимательно выслушать другого человека.

Близнецы

Близнецам придётся сосредоточиться на работе, организации повседневной жизни и собственном самочувствии. Могут вернуться старые рабочие задачи, незавершённые проекты или вопросы, связанные с коллегами и служебными обязанностями. В середине недели возможны недопонимания на работе, путаница в документах, ошибки в расписании или необходимость переделывать уже выполненную работу. Не спешите брать на себя дополнительные обязательства. В то же время начало недели может быть довольно активным и интересным. Возможны приятные разговоры, восстановление старых контактов, короткие поездки и интересные творческие идеи. Возможно, вы получите весточку от человека, с которым давно не общались, или вернётесь к учёбе, которую когда-то прервали.

Совет недели: наведите порядок в рабочих делах, внимательно проверяйте информацию и не забывайте об отдыхе. Сейчас важнее работать качественно, чем пытаться успеть всё.

Рак

Для Раков первая неделя ноября может оказаться интересной в сфере любви, творчества и личной самореализации. Могут вернуться старые романтические истории, незавершённые творческие проекты или вопросы, связанные с детьми. Возможно, вы снова почувствуете интерес к человеку из прошлого или захотите вернуться к занятию, которое когда-то вдохновляло. В то же время середина недели может принести недопонимание в отношениях. Не стоит требовать от близких немедленных ответов или делать выводы только на основании эмоций. Особенно перспективной может стать финансовая тема. Появятся возможности для приятных покупок, улучшения домашнего уюта или возвращения к старым способам заработка. Однако крупные расходы лучше тщательно обдумывать.

Совет недели: позвольте себе больше радости, творчества и тёплых чувств. Но не спешите возвращаться в прошлые отношения, не поняв, почему они когда-то завершились.

Лев

Для Львов это может быть одна из самых ярких недель ноября! Особенно интересной обещает быть первая половина недели. Вы можете неожиданно оказаться в центре внимания, проявить лидерские способности, получить возможность заявить о себе или возглавить важное дело. Вашу активность, уверенность и харизму будет сложно не заметить. Это хорошее время для творческих выступлений, общения с влиятельными людьми, презентации собственных идей и проявления инициативы. В то же время семейные обязанности, домашние вопросы и необходимость уделить внимание близким также потребуют вашего времени. В середине недели возможны недопонимания с родственниками или возвращение к старым семейным спорам. Не позволяйте собственным амбициям превращать обычные разговоры в борьбу за первенство. Неделя также может принести приятные знакомства, комплименты, интересные новости и поддержку со стороны окружающих.

Совет недели: используйте свою яркость и лидерские способности для достижения целей. Но помните, что настоящая сила проявляется не только в умении руководить, но и в способности слышать других.

Дева

Для Дев неделя будет связана с важными разговорами, документами, обучением и переосмыслением полученной информации. Возможно возвращение к старым договорённостям, незавершённой переписке или вопросам, связанным с близкими родственниками. Особенно внимательными стоит быть 3–5 ноября. Не исключены недопонимания, задержки в делах, путаница в документах или необходимость повторно обсуждать уже согласованные вопросы. Не спешите с выводами и проверяйте важную информацию. В то же время может удасться решить финансовый вопрос, который ранее оставался открытым. Возможно возвращение старого долга, получение отложенной выплаты или неожиданная поддержка. Вторая половина недели будет благоприятствовать спокойной работе, обучению и упорядочиванию собственных планов.

Совет недели: внимательно относитесь к словам, документам и договорённостям. Не всё нужно решать немедленно — иногда лучше вернуться к вопросу через несколько дней.

Весы

Для Весов неделя может принести интересные события как в финансовой сфере, так и в личных отношениях. Ретроградная Венера продолжает движение по вашему знаку, поэтому прошлое может неожиданно напомнить о себе. Не исключены звонки от бывших возлюбленных, возвращение старых романтических историй или встречи с людьми, которых вы давно не видели. Некоторые Весы могут задуматься о восстановлении отношений, которые когда-то имели особое значение. В то же время возможно возвращение бывших деловых партнёров, компаньонов или людей, с которыми вас связывали общие профессиональные интересы. Особого внимания потребуют вопросы доходов, расходов и материальной стабильности. Возможно возвращение старых долгов, отложенных выплат или предложений о сотрудничестве. Также можно рассчитывать на поддержку друзей, влиятельных знакомых или единомышленников. Однако середина недели не слишком благоприятна для крупных покупок, рискованных вложений и поспешного подписания финансовых документов.

Совет недели: не бойтесь возвращаться к старым возможностям, но оценивайте их с позиции настоящего. Особенно внимательно отнеситесь к людям, которые вновь появятся в вашей жизни.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может стать одним из самых сложных периодов осени, особенно в сфере общения и взаимопонимания. Солнце и ретроградный Меркурий находятся в вашем знаке, а 4 ноября образуют точное соединение. В традиционной астрологии этот период связывают с трудностями в выражении собственных мыслей, недопониманием и необходимостью внимательнее относиться к информации. Вам может казаться, что окружающие не понимают ваших слов, неправильно оценивают намерения или не хотят слышать вашу позицию. В то же время и вы сами можете слишком остро реагировать на замечания или критику.

Особенно осторожными стоит быть во время важных переговоров, оформления юридических документов, заключения договоров и решения сложных административных вопросов. Если есть возможность, ответственные решения лучше перенести на более спокойный период. Не лишней будет дополнительная внимательность в дороге. Сейчас полезнее заняться собой, переосмыслить собственные цели, восстановить силы и понять, какие изменения действительно необходимы. Не лучшее время и для радикальных экспериментов с внешностью. Лучше отложить кардинальную смену имиджа и необратимые косметические решения.

Совет недели: не пытайтесь убедить весь мир в своей правоте. Посвятите больше времени себе, отдыху и внутренней работе. Сейчас тишина и уединение могут оказаться полезнее активной борьбы.

Стрелец

Для Стрельцов наступает период, когда стоит немного снизить активность и уделить больше внимания собственному внутреннему миру. Могут возвращаться воспоминания, давние обиды, незавершённые разговоры или вопросы, которые вы долго откладывали. Не исключено, что вам захочется меньше общаться, отказаться от лишних встреч и проводить больше времени наедине со своими мыслями. Это благоприятный период для переосмысления прошлого, завершения старых жизненных историй и восстановления внутреннего равновесия. Середина недели не слишком благоприятна для важных переговоров и поспешных решений. Лучше прислушиваться к собственным ощущениям и не разглашать планы, которые ещё требуют обдумывания. В то же время возможны приятные новости от друзей, людей из-за рубежа или бывших единомышленников. Возможно возвращение к старым идеям, связанным с учёбой, путешествиями или международными проектами.

Совет недели: не воспринимайте потребность в отдыхе как потерю времени. Именно сейчас полезно завершить старые дела, восстановить силы и подготовиться к новому жизненному этапу.

Козерог

Для Козерогов неделя может принести интересные изменения в сфере профессиональных связей, коллективных проектов и долгосрочных планов. В вашу жизнь могут вернуться бывшие коллеги, друзья, единомышленники или люди, с которыми вы ранее работали над общими идеями. Не исключено, что вновь станет актуальным проект, который когда-то пришлось отложить. В то же время в середине недели возможны недопонимания внутри коллектива, споры по поводу распределения обязанностей или разные взгляды на будущее общего дела. Не спешите разрывать профессиональные связи из-за временных разногласий. Интересными могут оказаться возможности в сфере карьеры и финансов. Возможно возвращение старых профессиональных предложений, поддержка влиятельных людей или возобновление сотрудничества, которое ранее приносило пользу. Особое внимание стоит уделить общим ресурсам и финансовым условиям партнёрства. Не отказывайтесь от перспективных идей/

Совет недели: не отказывайтесь от перспективных идей только потому, что когда-то они не были реализованы. Но перед возобновлением сотрудничества обязательно пересмотрите его условия.

Водолей

Для Водолеев главными темами недели станут карьера, профессиональная репутация и отношения с руководством. Могут вернуться старые рабочие вопросы, незавершённые профессиональные проекты или возникнуть необходимость пересмотреть предыдущие решения. В середине недели особенно внимательными стоит быть во время разговоров с руководством, деловых переговоров и публичных выступлений. Необдуманные слова могут создать ненужные осложнения. В то же время начало недели может принести активизацию партнёрских отношений. Возможны важные встречи, новые предложения о сотрудничестве или активные действия со стороны деловых партнёров. Также могут возобновиться международные контакты, старые образовательные проекты или переговоры с людьми из-за границы. Не исключено, что давняя идея получит новый шанс на реализацию. Однако не стоит позволять партнёрам принимать решения вместо вас. Даже если предложение кажется привлекательным, внимательно оцените его условия.

Совет недели: берегите профессиональную репутацию, внимательно относитесь к публичным заявлениям и не спешите с окончательными решениями. Успех придёт благодаря дипломатичности и умению сотрудничать.

Рыбы

Для Рыб неделя может стать временем переосмысления жизненных убеждений, планов на будущее и возможностей личного развития. Особого внимания потребуют вопросы образования, дальних путешествий, международных контактов, юридических дел и профессионального совершенствования. Возможно, вы вернётесь к идее обучения, которую давно откладывали, возобновите общение с людьми из-за границы или пересмотрите планы относительно переезда либо смены профессионального направления. Однако середина недели потребует особой внимательности к документам, официальной переписке и юридическим договорённостям. Не спешите делать выводы, пока не получите всю необходимую информацию. В то же время могут появиться возможности решить вопросы общих финансов, страхования, компенсаций или других материальных обязательств. Некоторым Рыбам удастся вернуться к старой финансовой договорённости или найти новый подход к давно существующей проблеме. В конце недели полезно снизить нагрузку, больше отдыхать и не перегружать себя лишними переживаниями.

Совет недели: не бойтесь пересматривать собственные убеждения и менять планы. Но все важные решения принимайте только после тщательной проверки информации.

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