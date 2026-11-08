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The Washington Post

Генштаб: за сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 354 просмотра

российские войска нанесли 47 авиаударов, сбросили 152 управляемые авиабомбы и применили 5405 дронов-камикадзе. Больше всего атак зафиксировали на Константиновском направлении.

Генштаб: за сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений

За сутки 7 ноября на фронте произошло 187 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы.

Кроме того, привлек для поражения 5405 дронов-камикадзе и осуществил 1897 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток Силы обороны отбили четыре атаки противника. Оккупанты нанесли четыре авиаудара, применили 12 управляемых авиабомб, осуществили 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три обстрела с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Радьковка, Охримовка и в районах Волчанска, Цегельного, Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в направлении Лимана и в районе населенного пункта Колодези.

Пять месяцев без потери позиций и 1700 поражённых целей: итоги недели на фронте02.11.26, 12:56 • 16571 просмотр

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться в направлении Пискуновки, Николаевки и в районе населенного пункта Озерное.

На Краматорском направлении противник провел одно штурмовое действие, атакуя в направлении Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 14 вражеских штурмов: в районах населенных пунктов Константиновка, Вольное и в направлении Молочайполя, Новопавловки, Золотого Колодезя.

Восемь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Новогришино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Новоподгороднее.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидирован 31 оккупант, 21 - ранен; уничтожены 11 единиц автомобильной техники, одно специальное средство, три пункта управления БпЛА и 22 укрытия. Повреждены 10 единиц автомобильной техники, три специальных средства, восемь пунктов управления БпЛА, склад горюче-смазочных материалов и 147 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 283 беспилотных летательных аппарата различных типов

- рассказали военные.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Косовцево и вблизи Доброполья, Малой Токмачки.

На Ореховском направлении оккупанты провели два штурмовых действия, атакуя в направлении населенных пунктов Новопавловка и Лукьяновское.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны06.11.26, 13:16 • 2930 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
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Константиновка
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