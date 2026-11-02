Пять месяцев без потери позиций и 1700 поражённых целей: итоги недели на фронте

В течение недели украинские подразделения продолжали сдерживать российские войска на нескольких направлениях фронта, удерживать оборонительные позиции и наносить потери противнику. Среди результатов — 1700 поражённых целей операторами бригады "Рарог" за семь дней и пять месяцев удержания позиций 32-й отдельной механизированной бригадой без продвижения врага. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении 32-я отдельная механизированная Стальная бригада еженедельно уничтожает в среднем около 110 российских военнослужащих. Для обеспечения логистики на передовой бойцы всё чаще используют наземные роботизированные комплексы. Также бригада одной из первых на этом направлении начала применять ударные наземные роботы.

На Александровском направлении десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады ведут наступательные действия и уничтожают противника.

На Приднепровском направлении морские пехотинцы 34-й отдельной бригады "Борисфен" участвуют в разминировании Херсона и прилегающих территорий, а также сопровождают гражданских в опасные районы, чтобы те могли забрать вещи из своих домов. Во время режима тишины, связанного с гуманитарной миссией в Олешках, военные помогали журналистам из разных стран освещать ситуацию. Кроме того, бригада контролирует прибрежную и островную зоны.

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В Харьковской области 113-я отдельная бригада территориальной обороны и 11-й пограничный отряд удерживают позиции и срывают попытки российских войск проникнуть в украинские оборонительные порядки.

Отдельно Генштаб отметил работу подразделений противовоздушной обороны. Военнослужащие 1020-й и 1021-й зенитных ракетно-артиллерийских бригад Воздушных сил защищают определённые объекты, а бойцы 302-й зенитной ракетной Харьковской бригады сбивают российские беспилотники на северном направлении.

Каждый из этих результатов — это спасённые города, сохранённые позиции и жизни побратимов - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

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