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The New York Times

П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Українські підрозділи стримують російські війська на кількох напрямках. Бригада "Рарог" уразила 1700 цілей, а 32-га бригада п’ять місяців утримує позиції.

П’ять місяців без втрати позицій і 1700 уражених цілей: результати тижня на фронті

Упродовж тижня українські підрозділи продовжували стримувати російські війська на кількох напрямках фронту, утримувати оборонні позиції та завдавати втрат противнику. Серед результатів — 1700 уражених цілей операторами бригади "Рарог" за сім днів і п’ять місяців утримання позицій 32-ю окремою механізованою бригадою без просування ворога. Про це повідомляє Генштаб України, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку 32-га окрема механізована Сталева бригада щотижня знищує в середньому близько 110 російських військових. Для забезпечення логістики на передовій бійці дедалі частіше використовують наземні роботизовані комплекси. Також бригада однією з перших на цьому напрямку почала застосовувати ударні наземні роботи.

На Олександрівському напрямку десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ведуть наступальні дії та знищують противника.

На Придніпровському напрямку морські піхотинці 34-ї окремої бригади "Борисфен" долучаються до розмінування Херсона та прилеглих територій, а також супроводжують цивільних у небезпечні райони, щоб ті могли забрати речі зі своїх домівок. Під час режиму тиші, пов'язаного з гуманітарною місією в Олешках, військові допомагали журналістам з різних країн висвітлювати ситуацію. Крім того, бригада контролює прибережну та острівну зони.

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На Харківщині 113-та окрема бригада територіальної оборони та 11-й прикордонний загін утримують позиції та зривають спроби російських військ проникнути в українські оборонні порядки.

Окремо Генштаб відзначив роботу підрозділів протиповітряної оборони. Військові 1020-ї та 1021-ї зенітних ракетно-артилерійських бригад Повітряних сил захищають визначені об'єкти, а бійці 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади збивають російські безпілотники на північному напрямку.

Кожен із цих результатів — це врятовані міста, збережені позиції та життя побратимів

- зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

росія під тиском дефіциту вперше планує відкласти виплату зарплат у міноборони рф - ЗМІ02.11.26, 12:19 • 1174 перегляди

Ольга Розгон

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