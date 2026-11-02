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The New York Times

"Дайте Patriot на один місяць": Зеленський прокоментував можливість не бити по НПЗ рф після застережень Трампа

Київ • УНН

 • 2734 перегляди

Зеленський заявив, що Україна не може не відповідати на удари рф на енергетику. Він попросив Patriot на один місяць.

"Дайте Patriot на один місяць": Зеленський прокоментував можливість не бити по НПЗ рф після застережень Трампа

Україна не може не відповідати після російських ударів по енергетиці і вбивства росією українців. Про це заявив в інтерв'ю Fox News Президент Володимир Зеленський, закликавши надати "Patriot на один місяць", пише УНН.

У нас були різні розмови, різні та кілька з президентом Трампом щодо ударів по нафтопереробних заводах. І ми просили, щоб ми не могли не відповідати після атаки росії на нашу енергетику, після того, як росія вбиває наших людей. Якщо будуть атаки на наше електропостачання, газ, переробні підприємства та все інше. Ми сказали, що якщо ви хочете, щоб ми не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, вони не повинні атакувати нашу енергетичну систему. І дайте нам ракети Patriot, ми знайдемо гроші, не просто допомогу. Так, доставляйте, і ми заплатимо. Дайте нам цей пакет, нам потрібен пакет. І ви можете дати нам один місяць, не на три місяці, на один місяць. Якщо вам потрібно, щоб ми не завдавали ударів щодо нафтопереробних заводів один місяць, дайте мені Patriot на один місяць

- сказав Зеленський, коментуючи удари по російських НПЗ і застереження президента США Дональда Трампа.

На запитання інтерв'юера Зеленському, чи немає побоювань, як президент Трамп може сприйняти це.

"У мене немає жодних побоювань, коли я ділюся правдою між партнерами. А наші країни є величезними партнерами. Американське суспільство, величезний прихильник. І тому я маю поділитися з президентом правдою, реальною ситуацією, що Америка не може допомагати росії. Президент не може допомагати путіну", - вказав Зеленський.

"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot31.10.26, 01:49 • 38475 переглядiв

Юлія Шрамко

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