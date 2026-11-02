"Дайте Patriot на один месяц": Зеленский прокомментировал возможность не наносить удары по НПЗ рф после предостережений Трампа
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина не может не отвечать на удары рф по энергетике. Он попросил Patriot на один месяц.
Украина не может не отвечать после российских ударов по энергетике и убийства россией украинцев. Об этом заявил в интервью Fox News президент Владимир Зеленский, призвав предоставить "Patriot на один месяц", пишет УНН.
У нас были разные разговоры, разные и несколько — с президентом Трампом по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам. И мы просили, чтобы мы не могли не отвечать после атаки россии на нашу энергетику, после того, как россия убивает наших людей. Если будут атаки на наше электроснабжение, газ, перерабатывающие предприятия и всё остальное. Мы сказали, что если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, они не должны атаковать нашу энергетическую систему. И дайте нам ракеты Patriot, мы найдём деньги, не просто помощь. Да, поставляйте, и мы заплатим. Дайте нам этот пакет, нам нужен пакет. И вы можете дать нам один месяц, не на три месяца, на один месяц. Если вам нужно, чтобы мы не наносили удары в отношении нефтеперерабатывающих заводов один месяц, дайте мне Patriot на один месяц
На вопрос интервьюера Зеленскому, нет ли опасений по поводу того, как президент Трамп может это воспринять.
"У меня нет никаких опасений, когда я делюсь правдой между партнёрами. А наши страны являются огромными партнёрами. Американское общество, огромный сторонник. И поэтому я должен поделиться с президентом правдой, реальной ситуацией: Америка не может помогать россии. Президент не может помогать путину", — указал Зеленский.
"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot31.10.2026, 01:49 • 38433 просмотра