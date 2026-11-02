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The New York Times

"Дайте Patriot на один месяц": Зеленский прокомментировал возможность не наносить удары по НПЗ рф после предостережений Трампа

Киев • УНН

 • 2604 просмотра

Зеленский заявил, что Украина не может не отвечать на удары рф по энергетике. Он попросил Patriot на один месяц.

"Дайте Patriot на один месяц": Зеленский прокомментировал возможность не наносить удары по НПЗ рф после предостережений Трампа

Украина не может не отвечать после российских ударов по энергетике и убийства россией украинцев. Об этом заявил в интервью Fox News президент Владимир Зеленский, призвав предоставить "Patriot на один месяц", пишет УНН.

У нас были разные разговоры, разные и несколько — с президентом Трампом по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам. И мы просили, чтобы мы не могли не отвечать после атаки россии на нашу энергетику, после того, как россия убивает наших людей. Если будут атаки на наше электроснабжение, газ, перерабатывающие предприятия и всё остальное. Мы сказали, что если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, они не должны атаковать нашу энергетическую систему. И дайте нам ракеты Patriot, мы найдём деньги, не просто помощь. Да, поставляйте, и мы заплатим. Дайте нам этот пакет, нам нужен пакет. И вы можете дать нам один месяц, не на три месяца, на один месяц. Если вам нужно, чтобы мы не наносили удары в отношении нефтеперерабатывающих заводов один месяц, дайте мне Patriot на один месяц

- сказал Зеленский, комментируя удары по российским НПЗ и предостережения президента США Дональда Трампа.

На вопрос интервьюера Зеленскому, нет ли опасений по поводу того, как президент Трамп может это воспринять.

"У меня нет никаких опасений, когда я делюсь правдой между партнёрами. А наши страны являются огромными партнёрами. Американское общество, огромный сторонник. И поэтому я должен поделиться с президентом правдой, реальной ситуацией: Америка не может помогать россии. Президент не может помогать путину", — указал Зеленский.

"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot31.10.2026, 01:49 • 38433 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский