росія під тиском дефіциту вперше планує відкласти виплату зарплат у міноборони рф - ЗМІ

міністерство оборони росії вперше планує перенести виплати заробітної плати за грудень на січень, тоді як російський уряд готується до різкого збільшення дефіциту бюджету до кінця року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Згідно з проєктом розпорядження російського міністерства оборони, заробітна плата за кожний грудень, починаючи з 2026 року, виплачуватиметься наступного січня. Раніше діяло положення, згідно з яким виплати за грудень мали бути здійснені до кінця року. Аналогічна практика існувала у радянському союзі.

Щомісячна заробітна плата за грудень перераховуватиметься у період з 11 по 21 січня. Розпорядження не поширюється на військовослужбовців, які беруть участь у війні рф в Україні, які продовжуватимуть отримувати виплати за грудень до 25 грудня, пише видання.

"Ця зміна може допомогти уряду управляти грошовими потоками, перенісши значну частину видатків на наступний фінансовий період. На грудень зазвичай припадає непропорційно більша частка річних державних витрат, які різко зросли під час війни", - зауважує видання.

На п'ятому році війни росії проти України плани москви щодо скорочення бюджетного дефіциту, як вказано, були підірвані черговою ескалацією конфлікту після провалу раніше здійснених за підтримки США спроб досягти мирного врегулювання.

Очікується, що державні витрати рф цього року перевищать початковий план приблизно на 10%, досягнувши 48,5 трильйона рублів (602 мільярди доларів). Прогнозується, що дефіцит за весь рік збільшиться до 7,3 трильйона рублів, або 3,2% валового внутрішнього продукту, приблизно з 2,2% у вересні.

Перевищення плану відображає збільшення витрат, пов'язаних з війною, пише видання. Останні бюджетні плани росії також вказують на збільшення військових видатків на найближчі роки, що "свідчить про підготовку президента володимира путіна до затяжної конфронтації", вказує видання.

За прогнозами офіційних осіб, військові витрати знизяться лише незначно, до 16,6 трлн рублів у 2028 році та 16,3 трлн рублів у 2029 році, після очікуваного рекордного рівня у 17,1 трлн рублів у наступному році.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету, виплати військовослужбовцям рф становитимуть від 9% до 10,4% від загальних видатків на оборону протягом наступних трьох років.

У вересні путін збільшив дозволену чисельність збройних сил росії до 2 441 630 осіб, включаючи 1 550 500 військовослужбовців. З 2022 року дозволена чисельність військовослужбовців зросла більш як на пів мільйона людей.

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