россия под давлением дефицита впервые планирует отложить выплату зарплат в минобороны рф - СМИ

министерство обороны россии впервые планирует перенести выплату заработной платы за декабрь на январь, тогда как российское правительство готовится к резкому увеличению дефицита бюджета к концу года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту распоряжения российского министерства обороны, заработная плата за каждый декабрь, начиная с 2026 года, будет выплачиваться в следующем январе. Ранее действовало положение, согласно которому выплаты за декабрь должны были быть осуществлены до конца года. Аналогичная практика существовала в советском союзе.

Ежемесячная заработная плата за декабрь будет перечисляться в период с 11 по 21 января. Распоряжение не распространяется на военнослужащих, участвующих в войне рф в Украине, которые продолжат получать выплаты за декабрь до 25 декабря, пишет издание.

"Это изменение может помочь правительству управлять денежными потоками, перенеся значительную часть расходов на следующий финансовый период. На декабрь обычно приходится непропорционально большая доля годовых государственных расходов, которые резко выросли во время войны", — отмечает издание.

На пятом году войны россии против Украины планы москвы по сокращению бюджетного дефицита, как указано, были подорваны очередной эскалацией конфликта после провала ранее предпринятых при поддержке США попыток достичь мирного урегулирования.

Ожидается, что государственные расходы рф в этом году превысят первоначальный план примерно на 10%, достигнув 48,5 триллиона рублей (602 миллиарда долларов). Прогнозируется, что дефицит за весь год увеличится до 7,3 триллиона рублей, или 3,2% валового внутреннего продукта, примерно с 2,2% в сентябре.

Превышение плана отражает увеличение расходов, связанных с войной, пишет издание. Последние бюджетные планы россии также указывают на увеличение военных расходов на ближайшие годы, что "свидетельствует о подготовке президента владимира путина к затяжному противостоянию", указывает издание.

По прогнозам официальных лиц, военные расходы снизятся лишь незначительно — до 16,6 трлн рублей в 2028 году и 16,3 трлн рублей в 2029 году, после ожидаемого рекордного уровня в 17,1 трлн рублей в следующем году.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, выплаты военнослужащим рф составят от 9% до 10,4% общих расходов на оборону в течение следующих трех лет.

В сентябре путин увеличил разрешенную численность вооруженных сил России до 2 441 630 человек, включая 1 550 500 военнослужащих. С 2022 года разрешенная численность военнослужащих выросла более чем на полмиллиона человек.

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