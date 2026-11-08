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The Washington Post

Генштаб: за добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень

Київ • УНН

 • 154 перегляди

російські війська завдали 47 авіаударів, скинули 152 керовані авіабомби та застосували 5405 дронів-камікадзе. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку.

Генштаб: за добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень

За добу 7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 5405 дронів-камікадзе та здійснив 1897 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти завдали чотири авіаудари, застосували 12 керованих авіабомб, здійснили 110 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три обстріли із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Козача Лопань, Радьківка, Охрімівка та в районі Вовчанська, Цегельного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману та у районі населеного пункту Колодязі.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися в напрямку Пискунівки, Миколаївки та в районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку противник провів одну штурмову дію, атакуючи в бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя.

Вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Новогришине, Молодецьке та в бік населених пунктів Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 31 окупанта, 21 - поранено; знищено 11 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 22 укриття. Пошкоджено 10 одиниць автомобільної техніки, три спеціальні засоби, вісім пунктів управління БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів та 147 укриттів противника. Знищено або подавлено 283 безпілотні літальні апарати різних типів

- розповіли військові.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Косівцеве та поблизу Добропілля, Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві штурмові дії, атакуючи в бік населених пунктів Новопавлівка та Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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