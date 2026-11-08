Генштаб: за добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень

За добу 7 листопада на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що противник завдав ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 5405 дронів-камікадзе та здійснив 1897 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти завдали чотири авіаудари, застосували 12 керованих авіабомб, здійснили 110 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три обстріли із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Козача Лопань, Радьківка, Охрімівка та в районі Вовчанська, Цегельного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману та у районі населеного пункту Колодязі.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися в напрямку Пискунівки, Миколаївки та в районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку противник провів одну штурмову дію, атакуючи в бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя.

Вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Новогришине, Молодецьке та в бік населених пунктів Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 31 окупанта, 21 - поранено; знищено 11 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 22 укриття. Пошкоджено 10 одиниць автомобільної техніки, три спеціальні засоби, вісім пунктів управління БпЛА, склад паливно-мастильних матеріалів та 147 укриттів противника. Знищено або подавлено 283 безпілотні літальні апарати різних типів - розповіли військові.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Косівцеве та поблизу Добропілля, Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві штурмові дії, атакуючи в бік населених пунктів Новопавлівка та Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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