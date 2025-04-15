Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 303 удари. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 3 людини, 19 поранені, серед них 8-річна дівчинка.
Окупанти атакували Запорізьку область 424 рази за добу, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але мирні жителі не постраждали.
Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.
Окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 329 ударів. Постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні.
У Запорізькій області двоє місцевих чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла 44-річного та 46-річного загиблих кілька годин не могли евакуювати.
У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення голови та рук під час артобстрілу росіянами села Мала Токмачка. Постраждалого, який перебував у своєму будинку, доправили до лікарні.
Внаслідок нічних атак на Запоріжжя поранено 6 людей , зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки. Протягом доби окупанти здійснили 345 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
У Запорізькій області внаслідок атаки російського дрона загинув мирний житель. Чоловік перебував на вулиці в селі Мала Токмачка, коли ворожий FPV-дрон влучив у нього.
Російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, п'ятеро поранені, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Російські війська здійснили 333 атаки на 10 населених пунктів Запорізької області. Використовувалися авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерія, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.
Окупанти здійснили 401 атаку на 15 населених пунктів Запорізької області. Використано 299 БпЛА, 9 обстрілів РСЗВ та 93 артобстріли, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.
Окупанти завдали 455 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, здійснивши 187 БПЛА, 15 обстрілів з РСЗВ та 253 артилерійських обстріли, спричинивши руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські війська завдали 373 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області, поранивши одну людину у Василівському районі.
Російські війська здійснили 272 атаки на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвели до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
За минулу добу російські війська 406 разів атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
За минулу добу окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, поранивши одного мирного мешканця.
Окупанти здійснили 476 обстрілів 11 населених пунктів Запорізької області, в тому числі 5 авіаударів, 228 безпілотників, 16 ракетних обстрілів та 227 артилерійських обстрілів, що призвело до руйнування житлових будинків та інфраструктури.
Три людини були поранені в результаті 341 атаки російських військ на 11 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли.
За один день російські війська здійснили 282 обстріли 7 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Окупанти здійснили 361 обстріл Запорізької області, вразивши 8 населених пунктів авіацією, безпілотниками, РСЗВ та артилерією, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
За минулу добу окупанти 371 раз обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, включаючи обстріли з повітря, атаки безпілотних літальних апаратів та ракетно-артилерійські удари, внаслідок чого було зруйновано 6 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.
За минулу добу ворожі війська 272 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, в тому числі 133 безпілотники та 133 артилерійські снаряди, що призвело до 9 випадків руйнувань житлових будинків, але жертв серед цивільного населення немає.
За минулу добу окупанти здійснили 391 обстріл 10 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого 2 мирних мешканців загинули та 1 отримав поранення.
Дві жінки отримали поранення внаслідок російських обстрілів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, де окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах.
За добу окупанти 345 разів обстріляли Запорізьку область, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ та артилерії по 11 населеним пунктам, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
армія рф завдала три ракетних удари по Запорізькому району; понад 150 БПЛА атакували населені пункти в Запорізькій області, в результаті чого загинуло 7 осіб.
За минулу добу сили терористичної країни 314 разів завдали ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області, включаючи авіаудари, обстріли з безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
За минулу добу ворожі війська 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, застосувавши 160 безпілотників та 150 артилерійських снарядів, поранивши 2 цивільних осіб та пошкодивши житлові будинки.
Окупанти завдали 295 ударів по Запорізькій області, завдавши авіаударів з використанням безпілотних літальних апаратів і артилерії по 6 населених пунктах, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.