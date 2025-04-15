Мала Токмачка

За добу війська рф 371 раз обстріляли 10 населених пунктів у Запорізькій області

За минулу добу окупанти 371 раз обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, включаючи обстріли з повітря, атаки безпілотних літальних апаратів та ракетно-артилерійські удари, внаслідок чого було зруйновано 6 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.