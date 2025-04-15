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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 514 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26704 перегляди

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Агресор завдав 303 удари по Запорізькій області: є загиблі

Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 303 удари. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули 3 людини, 19 поранені, серед них 8-річна дівчинка.

Війна • 22 жовтня, 04:06 • 21561 перегляди

Війська рф завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запоріжжя

Окупанти атакували Запорізьку область 424 рази за добу, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але мирні жителі не постраждали.

Суспільство • 17 жовтня, 04:20 • 28698 перегляди

Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області

Ворожі війська атакували 9 населених пунктів Запорізької області, завдавши 366 ударів. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але жертв серед цивільних немає.

Війна • 15 жовтня, 04:07 • 28924 перегляди

Війська рф завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запоріжжя: чотири людини поранено

Окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 329 ударів. Постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні.

Суспільство • 13 жовтня, 04:27 • 70754 перегляди

росіяни вбили двох чоловіків на Запоріжжі: тіла кілька годин не могли евакуювати через щільний обстріл

У Запорізькій області двоє місцевих чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла 44-річного та 46-річного загиблих кілька годин не могли евакуювати.

Війна • 5 жовтня, 06:56 • 22253 перегляди

Ворог вдарив з артилерії по Малій Токмачці на Запоріжжі: поранено 70-річного чоловіка

У Запорізькій області 70-річний чоловік отримав поранення голови та рук під час артобстрілу росіянами села Мала Токмачка. Постраждалого, який перебував у своєму будинку, доправили до лікарні.

Війна • 1 жовтня, 13:59 • 18831 перегляди

росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: 6 поранених

Внаслідок нічних атак на Запоріжжя поранено 6 людей , зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки. Протягом доби окупанти здійснили 345 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Війна • 29 вересня, 06:11 • 19450 перегляди

росіяни полюють на цивільних: у Малій Токмачці через атаку рф загинув чоловік

У Запорізькій області внаслідок атаки російського дрона загинув мирний житель. Чоловік перебував на вулиці в селі Мала Токмачка, коли ворожий FPV-дрон влучив у нього.

Суспільство • 24 вересня, 16:16 • 19334 перегляди

Дві людини загинули, п’ятеро поранені внаслідок обстрілів Запорізького району

Російські окупанти завдали 197 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, п'ятеро поранені, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Суспільство • 18 вересня, 04:16 • 37775 перегляди

Окупанти 333 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Російські війська здійснили 333 атаки на 10 населених пунктів Запорізької області. Використовувалися авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерія, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 19 серпня, 06:20 • 46588 перегляди

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.

Війна • 17 серпня, 08:04 • 41940 перегляди

рф за добу атакувала Запорізьку область маже 300 безпілотниками

Окупанти здійснили 401 атаку на 15 населених пунктів Запорізької області. Використано 299 БпЛА, 9 обстрілів РСЗВ та 93 артобстріли, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед цивільних немає.

Війна • 17 серпня, 06:33 • 32867 перегляди

Окупанти завдали 455 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 455 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, здійснивши 187 БПЛА, 15 обстрілів з РСЗВ та 253 артилерійських обстріли, спричинивши руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Суспільство • 15 липня, 04:10 • 32507 перегляди

Окупанти завдали 373 удари по Запоріжжю, є поранені

Російські війська завдали 373 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області, поранивши одну людину у Василівському районі.

Суспільство • 14 липня, 04:33 • 40079 перегляди

Окупанти завдали 272 удари по Запоріжжю

Російські війська здійснили 272 атаки на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвели до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Суспільство • 13 липня, 04:30 • 31552 перегляди

Ворожі сили 406 разів вдарили по 12 населеним пунктам у Запорізькій області

За минулу добу російські війська 406 разів атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Суспільство • 12 липня, 04:36 • 24485 перегляди

Загарбники 404 рази обстріляли 12 населених пунктів у Запорізькій області: поранено мирного мешканця

За минулу добу окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, поранивши одного мирного мешканця.

Суспільство • 11 липня, 04:20 • 24917 перегляди

Ворог 476 разів обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області: поранено чоловіка

Окупанти здійснили 476 обстрілів 11 населених пунктів Запорізької області, в тому числі 5 авіаударів, 228 безпілотників, 16 ракетних обстрілів та 227 артилерійських обстрілів, що призвело до руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Війна • 10 липня, 04:10 • 19564 перегляди

Окупанти 341 раз ударили по Запоріжжю, поранені троє людей

Три людини були поранені в результаті 341 атаки російських військ на 11 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли.

Суспільство • 9 липня, 04:37 • 27524 перегляди

Окупанти 282 рази вдарили по Запорізькій області

За один день російські війська здійснили 282 обстріли 7 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерійські обстріли, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Війна • 8 липня, 04:05 • 33455 перегляди

Окупанти 361 раз вдарили по Запорізькій області

Окупанти здійснили 361 обстріл Запорізької області, вразивши 8 населених пунктів авіацією, безпілотниками, РСЗВ та артилерією, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.

Війна • 7 липня, 05:40 • 32231 перегляди

За добу війська рф 371 раз обстріляли 10 населених пунктів у Запорізькій області

За минулу добу окупанти 371 раз обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, включаючи обстріли з повітря, атаки безпілотних літальних апаратів та ракетно-артилерійські удари, внаслідок чого було зруйновано 6 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.

Суспільство • 6 липня, 04:22 • 29842 перегляди

За добу загарбники 272 обстріляли 10 населених пунктів у Запорізькій області

За минулу добу ворожі війська 272 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, в тому числі 133 безпілотники та 133 артилерійські снаряди, що призвело до 9 випадків руйнувань житлових будинків, але жертв серед цивільного населення немає.

Війна • 5 липня, 04:11 • 20456 перегляди

Загарбники обстріляли 391 раз Запорізьку область: 2 людини загинули та 1 особа поранена

За минулу добу окупанти здійснили 391 обстріл 10 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого 2 мирних мешканців загинули та 1 отримав поранення.

Суспільство • 4 липня, 04:19 • 23719 перегляди

Окупанти вдарили по двох районах Запоріжжя, є поранені

Дві жінки отримали поранення внаслідок російських обстрілів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, де окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах.

Суспільство • 2 липня, 04:04 • 30476 перегляди

Окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області

За добу окупанти 345 разів обстріляли Запорізьку область, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ та артилерії по 11 населеним пунктам, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.

Суспільство • 1 липня, 04:29 • 31339 перегляди

По Запоріжжю росіяни тричі біли ракетами, понад 150 БПЛА атакували населенні пункти області – Федоров

армія рф завдала три ракетних удари по Запорізькому району; понад 150 БПЛА атакували населені пункти в Запорізькій області, в результаті чого загинуло 7 осіб.

Суспільство • 30 червня, 06:22 • 29073 перегляди

За добу терористи завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам у Запорізькій області

За минулу добу сили терористичної країни 314 разів завдали ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області, включаючи авіаудари, обстріли з безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.

Суспільство • 29 червня, 04:31 • 27480 перегляди

За добу ворог 324 рази обстріляв 8 населених пунктів у Запорізькій області: поранено 2 мирних мешканців

За минулу добу ворожі війська 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, застосувавши 160 безпілотників та 150 артилерійських снарядів, поранивши 2 цивільних осіб та пошкодивши житлові будинки.

Суспільство • 28 червня, 04:15 • 27161 перегляди

Окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області

Окупанти завдали 295 ударів по Запорізькій області, завдавши авіаударів з використанням безпілотних літальних апаратів і артилерії по 6 населених пунктах, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Війна • 27 червня, 04:13 • 23919 перегляди