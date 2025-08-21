$41.360.10
05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
рф завдала два ракетні удари по Запоріжжю: пошкодження промислова інфраструктура та будинки

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджено промислову інфраструктуру, 8 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Постраждалих немає.

рф завдала два ракетні удари по Запоріжжю: пошкодження промислова інфраструктура та будинки

Внаслідок двох ракетних ударів армії рф по Запоріжжю вранці 21 серпня пошкоджень зазнала низка обʼєктів промислової інфраструктури, багатоповерхівки та  приватні будинки. Обійшлось без постраждалих. Про це у четвер повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Деталі

Зі слів Федорова, окупанти завдали два ракетні удари по Запоріжжю.

Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих

 Через ранкові удари пошкоджені 8 багатоповерхових та 2 приватних будинки. Там вибиті вікна та балкони, понівечені фасади.

Доповнення

За словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Одна жінка загинула внаслідок ворожих атак по Пологівському району.

Війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Приморському,  Оріхову та Білогірʼю.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Малинівку, Чарівне.

433 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Річне, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Микільське, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

204 артилерійські удари завдано по території Камʼянського,  Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідки21.08.25, 08:43 • 3574 перегляди

Тетяна Краєвська

Війна в Україні
Запорізька область
Приморськ (Україна)
Мала Токмачка
Іван Федоров
Кам'янське
Гуляйполе
Запоріжжя