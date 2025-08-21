рф завдала два ракетні удари по Запоріжжю: пошкодження промислова інфраструктура та будинки
Київ • УНН
Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджено промислову інфраструктуру, 8 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Постраждалих немає.
Внаслідок двох ракетних ударів армії рф по Запоріжжю вранці 21 серпня пошкоджень зазнала низка обʼєктів промислової інфраструктури, багатоповерхівки та приватні будинки. Обійшлось без постраждалих. Про це у четвер повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зі слів Федорова, окупанти завдали два ракетні удари по Запоріжжю.
Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих
Через ранкові удари пошкоджені 8 багатоповерхових та 2 приватних будинки. Там вибиті вікна та балкони, понівечені фасади.
Доповнення
За словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Одна жінка загинула внаслідок ворожих атак по Пологівському району.
Війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Приморському, Оріхову та Білогірʼю.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Малинівку, Чарівне.
433 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Річне, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Микільське, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
204 артилерійські удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.
