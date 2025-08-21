РФ нанесла два ракетных удара по Запорожью: повреждены промышленная инфраструктура и дома
Киев • УНН
В результате утренних ракетных ударов по Запорожью повреждены промышленная инфраструктура, 8 многоэтажек и 2 частных дома. Пострадавших нет.
В результате двух ракетных ударов армии РФ по Запорожью утром 21 августа повреждения получили ряд объектов промышленной инфраструктуры, многоэтажки и частные дома. Обошлось без пострадавших. Об этом в четверг сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью.
Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших
Из-за утренних ударов повреждены 8 многоэтажных и 2 частных дома. Там выбиты окна и балконы, изуродованы фасады.
Дополнение
По словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 647 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Одна женщина погибла в результате вражеских атак по Пологовскому району.
Войска РФ совершили 3 авиационных удара по Приморскому, Орехову и Белогорью.
5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Малую Токмачку, Малиновку, Чаривное.
433 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Речное, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Никольское, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
204 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
Поступило 41 сообщение о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
