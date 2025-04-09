Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в
направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.
Две женщины в возрасте 63 и 77 лет были ранены во время артиллерийского обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожье и отправлены в
больницу.
российские военные совершили 476 обстрелов 13 населенных пунктов Запорожской области, разрушив 19 жилых домов и объектов
инфраструктуры.
Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.
За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один
человек.
В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.
За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.
Украинские Силы обороны сбили 15 из 35 беспилотников Shahed, которые россия запустила ночью по всей территории Украины.