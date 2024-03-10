На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

Военнослужащие рф совершили 476 атак в 13 населенных пунктах уничтожив 19 жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

297 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Левадного, Приморского и других прифронтовых городов и сел. 166 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

С авиации россияне обстреливали: Орехово, Новоданиловку и Работино, а также осуществили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Левадного, Роботино и Каменского.

Напомним

российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго" на юге и в центре Украины, но обошлось без жертв и отключений электроэнергии, сейчас продолжаются экстренные ремонтные работы.