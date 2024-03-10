Армія рф за добу атакувала дві підстанції "Укренерго"
Київ • УНН
Російські війська атакували безпілотниками дві підстанції "Укренерго" на півдні та в центрі України, але обійшлося без жертв і відключень електроенергії, наразі тривають екстрені ремонтні роботи.
Протягом минулої доби, 9 березня, російські війська атакували безпілотниками дві підстанції "Укренерго". Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії, пише УНН.
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Зазначається, що росіяни атакували дві підстанції НЕК "Укренерго" у південному і центральному регіонах України.
У компанії запевняють, що постраждалих немає, споживачі не знеструмлювались. Наразі на місці інцидентів тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Уночі "шахед" влучив у промисловий об'єкт на Одещині10.03.24, 07:59 • 53815 переглядiв
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Уламки шахеда пошкодили об'єкт інфраструктури цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО.
Окрім того, російські окупанти вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками, завдали ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі.
Нагадаємо
Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 з 39 безпілотників "шахедів", запущених російськими військами з окупованого Криму та Росії під час нічної атаки 10 березня.