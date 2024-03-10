Ворог завдав ракетного удару по підприємству на Дніпропетровщині, є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу ворогом підприємства у Новомосковському районі Дніпропетровської області було поранено 58-річного чоловіка, а вночі російські окупанти також атакували регіон за допомогою безпілотників і тричі обстріляли Нікопольський район, пошкодивши об'єкти інфраструктури.
Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками, завдали ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі та тричі обстріляла Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах. Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома
Також протягом ночі ворог тричі обстріляв з важкої артилерії Нікольський район, а також атакував дроном-камікадзе.
Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили
Росіяни влучили у підприємство на Дніпропетровщині09.03.24, 07:33 • 31247 переглядiв