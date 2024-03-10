Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанесли ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе и трижды обстреляли Никопольщину. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Поздно вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника. Их сбили в Криворожском и Никопольском районах. Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома говорится в сообщении.

Также в течение ночи враг трижды обстрелял из тяжелой артиллерии Никольский район, а также атаковал дроном-камикадзе.

Шумно было в районном центре и Марганецкой громаде. Там обошлось без погибших и раненых. Поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили добавил Лысак.

Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине