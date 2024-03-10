Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела врагом предприятия в Новомосковском районе Днепропетровской области был ранен 58-летний мужчина, а ночью российские оккупанты также атаковали регион с помощью беспилотников и трижды обстреляли Никопольский район, повредив объекты инфраструктуры.
Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанесли ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе и трижды обстреляли Никопольщину. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Поздно вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника. Их сбили в Криворожском и Никопольском районах. Произошел в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться дома
Также в течение ночи враг трижды обстрелял из тяжелой артиллерии Никольский район, а также атаковал дроном-камикадзе.
Шумно было в районном центре и Марганецкой громаде. Там обошлось без погибших и раненых. Поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили
Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине9 марта 2024, 05:33 • 30169 просмотров
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В результате ракетного обстрела врагом предприятия в Новомосковском районе Днепропетровской области был ранен 58-летний мужчина, а ночью российские оккупанты также атаковали регион с помощью беспилотников и трижды обстреляли Никопольский район, повредив объекты инфраструктуры.
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