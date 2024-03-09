Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине

ЕС откроет морской коридор для отправки помощи из Кипра в Газу

ЕС объявил об открытии морского коридора на этих выходных для доставки гуманитарной помощи из Кипра в сектор Газа с целью предотвращения голода, а первая пилотная партия продовольственной помощи от благотворительной организации "Всемирная центральная кухня", как ожидается, отправится в субботу.