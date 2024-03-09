Росіяни влучили у підприємство на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Росіяни влучили у промислове підприємство у Криворізькому районі, спричинивши пожежу, обстріляли з важкої артилерії Марганець та село у Нікопольському районі, а українські захисники збили 5 безпілотників над Криворіжжям.
По промисловому підприємству у Криворізькому району влучили росіяни. Там виникла пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії.
Загиблих і постраждалих немає.
Українські захисники збили 5 безпілотників над Криворізьким районом цієї ночі.
Росіян обстріляли дві громади на Миколаївщині09.03.24, 07:18 • 31575 переглядiв