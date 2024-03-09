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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8674 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Росіян обстріляли дві громади на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 31575 перегляди

Росіяни обстріляли два населених пункти в Миколаївській області, пошкодивши приватні будинки, але обійшлося без жертв.

Росіян обстріляли дві громади на Миколаївщині

Ворог за добу обстріляв акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду, пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Зокрема вчора, 8 березня о 09:02, та сьогодні, 8 березня о 00:54, ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 10:02 та 14:32, під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Внаслідок останнього обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

На Миколаївщині з'явився перший мобільний аптечний пункт08.03.24, 15:09 • 22278 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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