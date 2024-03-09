Росіян обстріляли дві громади на Миколаївщині
Київ • УНН
Росіяни обстріляли два населених пункти в Миколаївській області, пошкодивши приватні будинки, але обійшлося без жертв.
Ворог за добу обстріляв акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду, пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Зокрема вчора, 8 березня о 09:02, та сьогодні, 8 березня о 00:54, ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора, о 10:02 та 14:32, під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Внаслідок останнього обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.
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