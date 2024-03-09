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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россиян обстреляли две общины на Николаевщине

Россиян обстреляли две общины на Николаевщине

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 05:18  •  12093 просмотра

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Россияне обстреляли два населенных пункта в Николаевской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Враг за сутки обстрелял акваторию Очаковской общину и Куцурубскую общину, повреждены частные дома. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В частности вчера, 8 марта в 09:02, и сегодня, 8 марта в 00:54, враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера, в 10:02 и 14:32, под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община. В результате последнего обстрела в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет.

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