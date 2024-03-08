На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В Николаевской области заработал мобильный аптечный пункт, который будет обслуживать пять населенных пунктов региона. Об этом сообщает Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

Благодаря мобильному аптечному пункту жители этих сел получат доступ к необходимым лекарственным средствам, в том числе предусмотренных программой "Доступные лекарства".

Работа первой мобильной аптеки в области стартовала в рамках Меморандума о сотрудничестве Николаевской ОГА и предприятия "Госпиталь Украинского Красного Креста".

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей

Дополнение

В ведомстве добавили, что в августе 2023 года Правительство приняло постановление, которым разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты.

Такие аптеки могут функционировать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты. А на период военного положения - также на прифронтовых территориях.

Напомним

Как ранее писал УНН, Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.