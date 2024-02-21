"Укрпошта" доставлятиме ліки у прифронтові та деокуповані території - Мінреінтеграції
Київ • УНН
Укрпошта доставлятиме ліки українцям на у Сумській та Донецькій областях у рамках пілотного проєкту "Укрпошта. Аптека", який покликаний розв'язати проблему нестачі аптек.
"Укрпошта" доставлятиме ліки для українців у деокуповані райони Донеччини та прикордонні частини Сумської області. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.
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У відомстві пояснюють, що сьогодні на деокупованих і прифронтових територіях бракує стаціонарних аптек. Тепер громадяни можуть замовити й отримати медикаменти через Укрпошту, яка отримала ліцензії на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
На Донеччині та у прикордонних районах Сумщини стартував пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" Незабаром планується розширення проєкту. До нього буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо.
Як замовити ліки через "Укрпошта. Аптека"
Замовляти можна лікарські засоби безрецептурної групи (майже 10 тисяч найменувань), а також – за програмою "Доступні ліки", яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання.
Щоб замовити, необхідно зателефонувати за номером: 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.
Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка безкоштовна. Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах
Нагадаємо
Перший заступник міністра охорони здоров'я України повідомив, що майже 90% сіл в країні не мають стаціонарних аптек. Він наголосив на необхідності розширення мережі мобільних аптек для покращення доступу до ліків для сільського населення.
На Харківщині запрацювала перша в Україні мобільна аптека 18.01.24, 13:57 • 35298 переглядiв