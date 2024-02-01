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Актуальне
Майже 90% українських сіл не мають стаціонарних аптек - МОЗ

Майже 90% українських сіл не мають стаціонарних аптек - МОЗ

Київ • УНН

 • 23961 перегляди

Перший заступник міністра охорони здоров'я України повідомив, що майже 90% сіл в країні не мають стаціонарних аптек, і наголосив на необхідності розширення мережі мобільних аптек для покращення доступу до ліків для сільського населення.

Згідно з даними Міністерства хорони здоров'я  майже 90% сіл в Україні не мають стаціонарних аптек.  Про це в ефірі "Українського радіо" заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров, передає УНН.

Деталі

Коментуючи запуск першої мобільної аптеки на Харківщині він зауважив, що спочатку надій на цей проєкт було небагато. 

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Спочатку при перемовинах з ліцензіатами були досить песимістичні погляди. Тому що це, перш за все, економічно невигідно. Вигідно відкрити аптеку у великому населеному пункті, де є велика кількість населення, і прибуток буде набагато більший

- розповів Дубров.

Він також зауважив, що сьогодні натомість вдалось запустити перший маршрут на Харківщині, який охоплює 80 населених пунктів та вже невдовзі проєкт стартує у Черкаській області. 

Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек

- підкреслив перший заступник міністра охорони здоров'я.

Доповнення

Дубров пояснив, що мережа мобільних аптек буде розповсюджуватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій.

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За його словами, потреба в таких аптеках дуже відрізняються по регіонах.

Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти

- розповів заступник очільника МОЗ.

Нагадаємо

Минулого місяця у Харківській області запрацювала перша в Україні мобільна аптека, яка доставляє ліки у 80 населених пунктів. Цей проєкт має на меті покращити доступ до ліків у селах та прифронтових районах, особливо під час воєнного стану.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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