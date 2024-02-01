Майже 90% українських сіл не мають стаціонарних аптек - МОЗ

Згідно з даними Міністерства хорони здоров'я майже 90% сіл в Україні не мають стаціонарних аптек. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров, передає УНН.

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Коментуючи запуск першої мобільної аптеки на Харківщині він зауважив, що спочатку надій на цей проєкт було небагато.

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Спочатку при перемовинах з ліцензіатами були досить песимістичні погляди. Тому що це, перш за все, економічно невигідно. Вигідно відкрити аптеку у великому населеному пункті, де є велика кількість населення, і прибуток буде набагато більший - розповів Дубров.

Він також зауважив, що сьогодні натомість вдалось запустити перший маршрут на Харківщині, який охоплює 80 населених пунктів та вже невдовзі проєкт стартує у Черкаській області.

Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек - підкреслив перший заступник міністра охорони здоров'я.

Доповнення

Дубров пояснив, що мережа мобільних аптек буде розповсюджуватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій.



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За його словами, потреба в таких аптеках дуже відрізняються по регіонах.

Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти - розповів заступник очільника МОЗ.

Нагадаємо

Минулого місяця у Харківській області запрацювала перша в Україні мобільна аптека, яка доставляє ліки у 80 населених пунктів. Цей проєкт має на меті покращити доступ до ліків у селах та прифронтових районах, особливо під час воєнного стану.