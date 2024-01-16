Понад 3 тис. українців відправили на лікування до європейських клінік від початку повномасштабної війни
Київ • УНН
Понад 3 000 українців отримали медичну допомогу в європейських клініках з початку повномасштабного вторгнення росії через Механізм цивільного захисту ЄС, який охоплює 22 країни.
Від початку повномасштабного вторгнення рф до європейських клінік для отримання медичної допомоги було доправлено понад 3000 українських пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт представництва ЄС в Україні.
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Як зазначається, пацієнти отримували допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС
Українців було доправлено на лікування до медзакладів 22 країн Європи: Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Швеції.
Підтримку також забезпечує Європейський центр медичної евакуації у Жешуві, Польщі, де пацієнти отримують цілодобову медичну допомогу. Центр слугує осередком для перенаправлення пацієнтів, які були доправлені з України до Польщі наземним транспортом, і яких звідти транспортуватимуть до лікарень по всій Європі.
"Ми не можемо відвертати очі від жахів, з якими українці змушені стикатися щодня. Оскільки росія продовжує безжальні напади на цивільну інфраструктуру України, включно з лікарнями, надання екстреної допомоги є надзвичайно важливим, як ніколи. Сьогодні ми відзначаємо важливу подію – понад 3000 українських пацієнтів було переправлено до лікарень по всій Європі", - заявив Комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
"Як ми завжди зазначали, Україна та її народ можуть розраховувати на підтримку ЄС стільки, скільки буде потрібно", - заявила комісарка ЄС з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Стелла Кіріакідес.
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