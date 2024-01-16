Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения рф в европейские клиники для получения медицинской помощи было доставлено более 3000 украинских пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт представительства ЕС в Украине.

Детали

Как отмечается, пациенты получали помощь через Механизм гражданской защиты ЕС

Украинцы были доставлены на лечение в медучреждения 22 стран Европы: Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции.

Поддержку также обеспечивает Европейский центр медицинской эвакуации в Жешуве, Польша, где пациенты получают круглосуточную медицинскую помощь. Центр служит центром для перенаправления пациентов, которые были доставлены из Украины в Польшу наземным транспортом, и которых оттуда будут транспортировать в больницы по всей Европе.

"Мы не можем отворачивать глаза от ужасов, с которыми украинцы вынуждены сталкиваться ежедневно. Поскольку россия продолжает безжалостные нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, включая больницы, оказание экстренной помощи является чрезвычайно важным, как никогда. Сегодня мы отмечаем важное событие - более 3000 украинских пациентов были переправлены в больницы по всей Европе", - заявил Комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"Как мы всегда отмечали, Украина и ее народ могут рассчитывать на поддержку ЕС столько, сколько потребуется", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

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