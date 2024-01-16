Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны
Более 3 000 украинцев получили медицинскую помощь в европейских клиниках с начала полномасштабного вторжения России через Механизм гражданской защиты ЕС, который охватывает 22 страны.
В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля
В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.
Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор
Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.
Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе
В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не участвовала в заседании по украинской формуле мира в Давосе 14 января. В то же время там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".
Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку
Несмотря на попытки россии, окружение Авдеевки маловероятно, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В отчете также подчеркивается ограниченность территориального успеха оккупантов, достигнутого значительной ценой.
В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики
Несмотря на высокое потребление электроэнергии в Украине, ее производство пока является достаточным, при этом есть планы по импорту электроэнергии. Однако, возможен дефицит электричества
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ
Президент США Джо Байден через своего советника по национальной безопасности намерен передать президенту Украины Зеленскому послание, в котором призывает перейти от наступления к обороне в войне, пишет обозреватель Bloomberg в своей колонке.
В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире
После рекордного года продаж в 2022 году, в 2023 году продажи шампанского упали на 8,2% до 299 миллионов бутылок. Комитет французских домов шампанского объясняет это высокой инфляцией и большими запасами, которые дистрибьюторы имели с 2022 года.
Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ
Министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокируют границу с Украиной, удовлетворив 13 требований. Однако протесты могут продолжиться, поскольку необходимы дальнейшие переговоры.
Брюссель проверяет поставки оружия в Украину странами ЕС после жалоб - FT
ЕС проводит аудит военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами, на фоне обвинений в том, что некоторые страны не предоставляют столько, сколько могли бы. Аудит происходит в то время, как Брюссель и Вашингтон пытаются договориться о предоставлении новой финансовой помощи Украине.