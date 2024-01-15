Гуманитарный план на 2024 год: Верещук призвала ООН продолжать поддерживать гражданских украинцев

Сегодня в офисе ООН в Женеве продолжается работа по согласованию плана гуманитарного реагирования по Украине на 2024 год. На встрече вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Ирина Верещук подчеркнула важность поддержки гражданского населения. Соответствующее видео она разместила в своем telegram-канале, передает УНН.

Важно, чтобы мы, как правительство, понимали, что мы можем на вас полагаться. Что мы знаем, что будет делать организация ООН или другая организация в данный момент. Мы имеем огромную надежду на вас, на гуманитарный план, который мы сегодня утверждаем. В 2024 году он точно сработает, если мы в дальнейшем будем верить в то, что делаем