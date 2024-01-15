Гуманитарный план на 2024 год: Верещук призвала ООН продолжать поддерживать гражданских украинцев
ООН и Украина обсудили гуманитарный план до 2024 года. Верещук подчеркнула важность постоянной поддержки гражданских украинцев.
россияне атаковали Берислав с беспилотника: ранена 54-летняя женщина
Днем оккупационные войска рф сбросили взрывной предмет на жительницу Берислава.
Планировал путешествие по Карпатам: спасатели ищут в горах гражданина Франции
Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.
ИИ может повлиять на почти 40 процентов рабочих мест по всему миру - МВФ
По данным МВФ, искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире, с различиями между развитыми и развивающимися странами, потенциально усиливая неравенство.
"Время иллюзий "вечного мира" закончилось": Данилов призвал Запад увеличить расходы на оборону
Алексей Данилов призвал демократические страны предоставить приоритет военной безопасности и увеличить расходы на оборону, предостерегая от дальнейшего самоуспокоения перед лицом нынешних вызовов безопасности.
На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА
Более 20 000 объектов в Херсонской области были повреждены или разрушены в результате войны.
Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в Давосе и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
Российские ракеты часто выходят из строя и не долетают до Украины из-за технических недостатков, производственных проблем и низкого качества материалов, считает Александр Рувин.
В семи городах нужны все группы крови: в Минздраве призывают украинцев становиться донорами
Министерство здравоохранения Украины призывает граждан сдать кровь из-за высокой необходимости.
Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра
В Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь с колебаниями температуры от -8°C до +7°C; на дорогах гололедица.