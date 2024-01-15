Гуманітарний план на 2024 рік: Верещук закликала ООН продовжувати підтримувати цивільних українців
Київ • УНН
ООН та Україна обговорили гуманітарний план до 2024 року. Верещук наголосила на важливості постійної підтримки цивільних українців..
Сьогодні в офісі ООН у Женеві триває робота по узгодженню плану гуманітарного реагування по Україні на 2024 рік. На зустрічі віце-прем’єрка – міністрка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук наголосила на важливості підтримки цивільного населення. Відповідне відео вона розмістила в своєму telegram-каналі, передає УНН.
Важливо, щоб ми, як уряд, розуміли, що ми можемо на вас покладатися. Що ми знаємо, що буде робити організація ООН чи інша організація в даний момент. Ми маємо величезну надію на вас, на гуманітарний план, який ми сьогодні затверджуємо. У 2024 році він точно спрацює, якщо ми надалі будемо вірити в те, що робимо
Деталі
За словами Верещук, гуманітарну кризу в Україні вдалося стабілізувати, вона стала контрольованою завдяки роботі гуманітарних операторів.
Проте за її словами, важливо продовжувати підтримку України, оскільки на виснаження цивільного населення розраховує ворог, який знає, що не може нам нічого зробити на мілітарному фронті. Вона закликала продовжувати підтримувати цивільних українців – як внутрішньо переміщених людей, так і біженців, які тікаючи від війни виїхали за кордон.
ООН просить донорів виділити 4,2 млрд доларів на гуманітарну допомогу українцям15.01.24, 11:44 • 33483 перегляди