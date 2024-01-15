Гуманітарний план на 2024 рік: Верещук закликала ООН продовжувати підтримувати цивільних українців

Сьогодні в офісі ООН у Женеві триває робота по узгодженню плану гуманітарного реагування по Україні на 2024 рік. На зустрічі віце-прем’єрка – міністрка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук наголосила на важливості підтримки цивільного населення. Відповідне відео вона розмістила в своєму telegram-каналі, передає УНН.

Важливо, щоб ми, як уряд, розуміли, що ми можемо на вас покладатися. Що ми знаємо, що буде робити організація ООН чи інша організація в даний момент. Ми маємо величезну надію на вас, на гуманітарний план, який ми сьогодні затверджуємо. У 2024 році він точно спрацює, якщо ми надалі будемо вірити в те, що робимо