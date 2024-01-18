На Харківщині запрацювала перша в Україні мобільна аптека

У Харківській області запрацювала перша в Україні мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів регіону. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.

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У міністерстві пояснюють, що проєкт має розв'язати питання доступності ліків в селах. Крім цього, в період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

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Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Сподіваюся на активну позицію та залученість інших субʼєктів аптечного ринку до цієї ініціативи в різних областях України. Дуже важливо об’єднати зусилля влади і бізнесу задля забезпечення доступності медпрепаратів - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час візиту на Харківщину.

Доповнення

У відомстві наголошують, що мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

Водночас у мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Зазначається також, що мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.

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