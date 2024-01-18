На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека

В Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая будет доставлять лекарства в 80 населенных пунктов региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

В министерстве объясняют, что проект должен решить вопрос доступности лекарств в селах. Кроме этого, в период военного положения, мобильные аптеки смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или местной власти. Маршрут будет строиться в соответствии с потребностями общин, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

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Теперь жители 80 населенных пунктов области смогут получить необходимые им для лечения медпрепараты, в том числе и по государственной программе "Доступные лекарства", то есть бесплатно или с небольшой доплатой. Надеюсь на активную позицию и вовлеченность других субъектов аптечного рынка к этой инициативе в разных областях Украины. Очень важно объединить усилия власти и бизнеса для обеспечения доступности медпрепаратов - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время визита в Харьковскую область.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что мобильные аптеки могут отпускать как лекарственные средства по рецепту, так и безрецептурные, а ассортимент будет определять лицензиат. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту как бумажным, так и электронным.

В то же время в мобильных аптеках запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Отмечается также, что мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.

В лицензионных условиях прописаны четкие требования к созданию мобильных аптек. В частности, автомобиль должен содержать на внешних поверхностях надпись "мобильный аптечный пункт" и информацию о принадлежности к определенному лицензиату (аптеки, аптечной сети или других субъектов, имеющих соответствующие лицензии). В транспортном средстве должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха - отмечают в Министерстве здравоохранения.

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Напомним,

В декабре прошлого года в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса "Пирола". Всего по Украине циркулирует 17 штаммов коронавируса - все субварианты штамма "Омикрон".