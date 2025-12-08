$42.060.13
Ексклюзив
10:00
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:30
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Україні передбачено покарання за самовільне залишення військової частини у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Однак військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернеться на службу.

Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій

В Україні за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, однак цю відповідальність можливо уникнути. Як саме це зробити та який алгоритм повернення на службу - в коментарі УНН пояснила адвокат Марина Бекало.

Відповідальність за СЗЧ

Як розповіла Бекало, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за такі дії як самовільне залишення військової частини, чи місця служби військовослужбовцем, нез’явлення вчасно на службу понад 3 доби без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці чи умовах воєнного стану, передбачена ст. 407 Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Звільнення від відповідальності

Адвокат зазначає, що відповідно до ст. 401 Кримінального кодексу,  військовослужбовець який вчинив правопорушення за ознаками ст. 407 ККУ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він добровільно звернувся із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік 14.11.25, 09:50 • 33267 переглядiв

Алгоритм повернення на службу

За словами Бекало, якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб та при умові внесення відомостей до ЄРДР правоохоронними органами та розпочатого кримінального провадження, для звільнення від кримінальної відповідальності, військовий має:

Подати рапорт через застосунок Армія+ на отримання письмової згоди на подальше проходження військової служби. Посадові особи Військової служби правопорядку ЗСУ опрацьовують такі рапорти. 

Після надходження рапорту ВСП організовує взаємодію з військовим, перевірку та уточнення персональних даних цього військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби, а також взаємодію з командуванням батальйону резерву. 

Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень 05.09.25, 18:10 • 96119 переглядiв

Після отримання підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини. На час розгляду його справи, військовий перебуває в резервній частині.

Після отримання письмової згоди військового командування, військовий має подати прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) чи до суду, клопотання про намір повернутися на службу. 

Після розгляду клопотання та згоди командування, матеріали на звільнення направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення.

Отримавши рішення суду, військовий надає командиру рішення та повертається на службу, за минулим місцем проходження військової служби, або можливо до іншої військової частини. Всі ці питання вирішуються під час передання матеріалів до суду, який виносить відповідне рішення щодо повернення військового за місцем військової  служби.

Тільки в'язниця: Рада хоче скасувати умовні строки для військових за непокору27.08.25, 10:41 • 8271 перегляд

Павло Башинський

Суспільство
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна