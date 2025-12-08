Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій

В Україні за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, однак цю відповідальність можливо уникнути. Як саме це зробити та який алгоритм повернення на службу - в коментарі УНН пояснила адвокат Марина Бекало.

Відповідальність за СЗЧ

Як розповіла Бекало, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за такі дії як самовільне залишення військової частини, чи місця служби військовослужбовцем, нез’явлення вчасно на службу понад 3 доби без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці чи умовах воєнного стану, передбачена ст. 407 Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Звільнення від відповідальності

Адвокат зазначає, що відповідно до ст. 401 Кримінального кодексу, військовослужбовець який вчинив правопорушення за ознаками ст. 407 ККУ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він добровільно звернувся із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

Алгоритм повернення на службу

За словами Бекало, якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб та при умові внесення відомостей до ЄРДР правоохоронними органами та розпочатого кримінального провадження, для звільнення від кримінальної відповідальності, військовий має:

Подати рапорт через застосунок Армія+ на отримання письмової згоди на подальше проходження військової служби. Посадові особи Військової служби правопорядку ЗСУ опрацьовують такі рапорти.

Після надходження рапорту ВСП організовує взаємодію з військовим, перевірку та уточнення персональних даних цього військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби, а також взаємодію з командуванням батальйону резерву.

Після отримання підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини. На час розгляду його справи, військовий перебуває в резервній частині.

Після отримання письмової згоди військового командування, військовий має подати прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) чи до суду, клопотання про намір повернутися на службу.

Після розгляду клопотання та згоди командування, матеріали на звільнення направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення.

Отримавши рішення суду, військовий надає командиру рішення та повертається на службу, за минулим місцем проходження військової служби, або можливо до іншої військової частини. Всі ці питання вирішуються під час передання матеріалів до суду, який виносить відповідне рішення щодо повернення військового за місцем військової служби.

