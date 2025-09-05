Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень

Народні депутати хочуть скасувати механізм звільнення від відповідальності для військових, що вперше самовільно залишили частину або вчинили дезертирство. УНН розбирався, як народні депутати хочуть карати військових, та скільки було зареєстровано проваджень за СЗЧ та дезертирство з початку повномасштабного вторгнення.

Що передувало

У серпні минулого року, ВР ухвалила закон про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Відповідно до нього, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні злочини за статтями "Самовільне залишення частини" та "Дезертирство", може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до служби.

Військові зможуть повернутися не тільки в частину, в якій проходили службу, а й у інші, але за згодою командира і тільки один раз.

У травні цього року, парламент ухвалив законопроєкт щодо продовження терміну добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня.

Що нині пропонують нардепи

У четвер, 4 вересня, Верховна Рада на черговому засідання ухвалила за основу законопроєкт №13260, який передбачає повернути кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини.

Відповідно до проєкту закону, пропонується виключити статтю 401 Кримінального кодексу України, за якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення за статтями "Самовільне залишення частини" та "Дезертирство", може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження військової служби.

Через виключення статті 401, скасовується і відповідний порядок звільнення від кримінальної відповідальності зі статей 286 та 288 Кримінального процесуального кодексу.

Натомість порядок регулювання повернення з СЗЧ та після дезертирства переноситься у перехідні положення КК та КПК і буде тепер стосуватися лише до тих, хто вчинив СЗЧ чи дезертирство до набрання чинності новим законом.

Нардепи пропонують додати норму, за якою, особа, яка до набрання чинності новим законом вперше вчинила СЗЧ чи дезертирство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності з підстав та в порядку, що діяли до набрання чинності зазначеним законом.

Простіше кажучи, для тих, хто вчинить СЗЧ чи дезертирство після того, як новий закон буде ухвалено в цілому і він набуде сили, механізм звільнення від кримінальної відповідальності вже працювати не буде.

Також військові звільнятимуться від відповідальності, хто до набрання чинності новим законом вперше вчинив СЗЧ чи дезертирство та вже добровільно повернувся на службу і продовжив виконання обов’язків. Вони звільняються від кримінальної відповідальності, якщо після повернення продовжили виконання обов’язків військової служби не менше 3-х місяців.

Що таке СЗЧ та дезертирство, та яке за це покарання

Відповідно до статті 407 Кримінального кодексу, СЗЧ в умовах воєнного стану - самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю в понад три доби. За таке правопорушення у воєнний стан передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відповідно до статті 408 ККУ, дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці - карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Статистика відкритих кримінальних проваджень з початку війни

Як повідомили УНН в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит, загальна кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у 2022-2025 роках:

за ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби) - 202 650;

за ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) - 50 029.

Загальна кількість кримінальних правопорушень, у яких провадження закрито:

за ст. 407 Кримінального кодексу України - 3 843;

за ст. 408 Кримінального кодексу України - 530.

Загальна кількість кримінальних проваджень, направлених до суду:

за ст. 407 Кримінального кодексу України - 12 448,

за ст. 408 Кримінального кодексу України - 670.

