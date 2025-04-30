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Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Київ • УНН

 • 26715 перегляди

ВР ухвалила законопроєкт №13177, що продовжує термін добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року. Також, подати рапорт на повернення можна буде онлайн.

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження терміну добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

"Рада підтримала (законопроєкт – ред.) №13177 - врегулювання окремих питань по військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину. По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року", - написав Железняк.

Він повідомив, що за основу та в цілому проголосувало 282 нардепи.

Железняк розповів про основні положення:

• під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

• термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);

• продовжується дія механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;

• військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

• військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

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Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що також впроваджується новий функціонал у застосунку "Армія+" — подати рапорт на повернення можна буде онлайн.

"Також проголосували, щоб цей законопроєкт невідкладно направили на підпис", - додав Гончаренко.

Доповнення

У березні ДБР повідомляло, що на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців за час дії закону про СЗЧ.

Анна Мурашко

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