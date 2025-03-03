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ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ

Київ • УНН

 • 16854 перегляди

За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.

ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ

На службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців за час дії закону про СЗЧ. Про це свідчать дані ДБР, передає УНН.

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців 

– йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

В ОП заявили, що законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким03.02.25, 18:19 • 31520 переглядiв

Нагадаємо

1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

Військові могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Військовослужбовця Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, звільнили від відповідальності23.01.25, 13:53 • 25347 переглядiв

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій — від оформлення документів до відновлення виплат.

Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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