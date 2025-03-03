ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ

ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ
Київ • УНН
За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.
На службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців за час дії закону про СЗЧ. Про це свідчать дані ДБР, передає УНН.
У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців
За даними ДБР, найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.
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1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.
Військові могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.
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Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій — від оформлення документів до відновлення виплат.
Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.