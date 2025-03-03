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ДБР: более 21 тысячи бойцов вернулись в армию из СЗЧ

Киев • УНН

 • 16854 просмотра

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года почти 21100 военнослужащих вернулись на службу. Больше всего бойцов вернулось в ВСУ, НГУ и пограничную службу.

ДБР: более 21 тысячи бойцов вернулись в армию из СЗЧ

На службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих за время действия закона о СЗЧ. Об этом свидетельствуют данные ДБР, передает УНН.

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих 

– говорится в сообщении.

Согласно данным ГБР, наибольшее количество бойцов вернулось в Вооруженные силы Украины, а также военнослужащие активно возвращались в Национальную гвардию и пограничную службу.

В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким03.02.25, 18:19 • 31510 просмотров

Напоминаем

1 марта 2025 года истек срок освобождения от ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы, но добровольно вернулись в армию.

Военные могли прибыть не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Министерство обороны также разрешило обратиться в одну из 17 определенных военных частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.

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После прибытия в часть военнослужащий должен был подать рапорт о восстановлении на службе, что запускало четкий алгоритм дальнейших действий — от оформления документов до восстановления выплат.

После 1 марта 2025 года военнослужащие, которые самовольно покинули подразделение, также должны вернуться на службу, однако механизм их легализации в подразделении уже будет несколько иным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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