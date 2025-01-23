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Военнослужащего Гнездилов, который публично ушел в СЗЧ, освободили от ответственности

Киев  •  УНН

 • 7663 просмотра

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Бабушкинский суд Днепра освободил от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова. Он возвращается на службу в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду.

Бабушкинский районный суд Днепра удовлетворил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности военного Сергея Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ в прошлом году. Военнослужащий возвращается на службу в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду, в которой служил до этого. Об этом УНН рассказала адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская.

Детали

Как рассказала адвокат Гнездилова, на заседании 23 января Бабушкинский райсуд Днепра отменил меру пресечения военному. Его освободили в зале суда, он возвращается в 56-ю бригаду.

В суде Гнездилов заявил, что готов вернуться на военную службу.

Напомним

Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.

Защита пыталась изменить квалификацию с "дезертирства" на "самовольное оставление части".

6 января Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января для Гнездилова.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП

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