Військовослужбовця Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, звільнили від відповідальності

Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ у минулому році. Військовослужбовець повертається на службу до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, у якій служив до цього. Про це УНН розповіла адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська.

Деталі

Як розповіла адвокатка Гнєзділова, на засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Його звільнили в залі суду, він повертається до 56-ї бригади.

У суді Гнєзділов заявив, що готовий повернутися на військову службу.

Нагадаємо

Військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві.

Захист намагався змінити кваліфікацію з "дезертирства" на "самовільне залишення частини".

6 січня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31 січня для Гнезділова.