Військовослужбовця Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, звільнили від відповідальності
Київ • УНН
Бабушкінський суд Дніпра звільнив від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова. Він повертається на службу до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ у минулому році. Військовослужбовець повертається на службу до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, у якій служив до цього. Про це УНН розповіла адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська.
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Як розповіла адвокатка Гнєзділова, на засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Його звільнили в залі суду, він повертається до 56-ї бригади.
У суді Гнєзділов заявив, що готовий повернутися на військову службу.
Нагадаємо
Військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві.
Захист намагався змінити кваліфікацію з "дезертирства" на "самовільне залишення частини".
6 січня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31 січня для Гнезділова.