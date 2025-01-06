Військовослужбовця Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, залишили під вартою до кінця січня
Київ • УНН
Печерський суд продовжив тримання під вартою до 31 січня військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно залишив частину. Йому загрожує до 12 років ув'язнення за дезертирство.
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31 січня для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який року публічно самовільно залишив свою частину. Про це повідомляє "Суспільне", передає УНН.
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Як пише видання, Гнезділов залишатиметься в СІЗО до 31 січня без права внесення застави. Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. За його словами, Гнезділов може переховуватися від слідства та суду.
Адвокат Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.
Нагадаємо
Військовослужбовцю 56-ї ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
В листопаді Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова. Захист намагався змінити кваліфікацію з "дезертирства" на "самовільне залишення частини".