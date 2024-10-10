Військовослужбовцю 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про СЗЧ, оголосили підозру в дезертирстві
Київ • УНН
Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили підозру в дезертирстві. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід.
Військовослужбовцю 56-ої ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно заявив про залишення військової частини, оголосили про підозру у дезертирстві. Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін у коментарі "Суспільному", передає УНН.
За словами адвоката, найближчим часом суд буде обирати Гнезділову запобіжний захід.
Нагадаємо
Напередодні працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі.
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.