Военнослужащему 56-й ОМПБр, который публично заявил о СЗЧ, объявили подозрение в дезертирстве
Киев • УНН
Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили подозрение в дезертирстве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения.
Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве. Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин в комментарии "Суспільному", передает УНН.
По словам адвоката, в ближайшее время суд будет избирать Гнездилову меру пресечения.
Напомним
Накануне работники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через соцсети.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.